“Paldies! Šoreiz “Paldies” karti neizmantošu,” pircējs pārsteigts par atlaižu kartes “izdevīgo” piedāvājumu 0
Ikdienas iepirkšanās reizēs reizēm nereti gadās pārsteigumi, taču ne visi no tiem ir patīkami. Kāds vīrietis sociālajos tīklos dalījies ar situāciju, kas viņu pamatīgi mulsinājusi – veikalā izvēloties hekas fileju bez ādas, viņš pamanījis visai dīvainu cenu atšķirību.
Pie preces norādīta standarta cena 3,29 eiro. Taču blakus tai redzama arī cena ar lojalitātes karti, kas, par lielu izbrīnu, ir krietni augstāka – 6,49 eiro. Tas nozīmē, ka pircējs, izmantojot atlaižu karti, par to pašu produktu maksātu gandrīz divreiz vairāk.
“Maxima paldies! Šoreiz “Paldies karti” neizmantošu… vismaz laicīgi pamanīju,” sociālajā tīklā “Facebook” norāda vīrietis.
Komentāros cilvēki ironizē, ka šī nu gan ir laba akcija.
Kāds cits norāda, atlaižu kartes izmantot neesot spiesta lieta, katrs pats var izvēlēties vai to darīt, vai nē.
Tomēr vēl kāds norāda, ka nesaprot vīrieša rīcību: “Kāpēc jābildē un jāliek sociālajos tīklos? Tikpat labi var pieiet pie darbinieka, pajautāt, ja cena nav pareiza, un lūgt to nomainīt.”
Taču cita sieviete, atbildot uz kritiku, norāda: “Ir jābildē tieši tāpēc, lai cilvēki pievērstu uzmanību cenām un atlaidēm. Nevis novāks tā saucamo kļūdu, bet citā plauktā vai veikalā tādas būs vēl daudz.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!