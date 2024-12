Foto: LETA/Edijs Pālens

Šodien Rīgā sāksies Ziemassvētku laika koncerti un pasākumi, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.

Plkst.19 Rīgas domā notiks zēnu kora Ziemassvētku koncerts ar diriģentu Mārtiņu Klišānu, saksofonistu Aigaru Raumani un ērģelnieku Aigaru Reini.

Savukārt sestdien 21.decembrī plkst.19 norisināsies ērģeļmūzikas koncerts ar Jāņa Pelšes, Ilzes Barlo, Aijas Ziņģītes un Līgas Dejus dalību.

25.decembra vakarpusē plkst.19 Rīgas domā izskanēs koncerts “Ar zvanu skaņām”, kurā piedalīsies zvanu ansamblis “Primus”, Monta Martinsone un Larisa Carjkova. Biļetes uz visiem šiem koncertiem pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs.

Adventes laika koncertu ciklā “Gadalaiku krāsas. Ziemas gaismēnas” koncertzālē “Ave Sol” šodien plkst.19 koncertā “Pikoties” muzicēs sieviešu kamerkoris “Cantus”, koklētāju ansamblis “”Cantata”, sitaminstrumentālists Ēriks Miezis un saksofonists Klāvs Vuškāns, savukārt 21.decembrī plkst.17 koncertā “Zvaigžņu gaismā” uzstāsies jauktais koris “Salve” ar Aiju Ziņģīti pie ērģelēm.

Ziemassvētkos iedzīvotāji aicināti uz rīta noskaņu ballēm pilsētas apkaimēs kopā ar Ilonu Bageli un Vairi Nartišu. 23.decembrī no plkst.11 mākslinieki uzstāsies pie Rīgas Zooloģiskā dārza, no plkst.13 viņus varēs satikt Ziemeļblāzmas parkā, 24.decembrī no plkst.11 – Bolderājā, Stūrmaņu ielā, bet no plkst.13 – Arkādijas parkā.

21.decembrī plkst.15 Ziedoņdārzā muzicēs atraktīvais diksilends “Sunny Groove Dixie”, piedāvājot klausītājiem tradicionālas ziemas melodijas, jaunas aranžijas un negaidītus pārsteigumus.

Trīs dienas un naktis svētki tiks svinēti arī Kaņepes kultūras centrā, kur 20.decembrī no plkst.19 norisināsies programma “Svētku ziema” ar pianista un komponista Rūdolfa Macata solo koncertu, “Jakob Noiman Festival Band” muzicēšanu un uguns performanci plkst.22, ko veidos uguns šovu arhitekts un mākslinieks Kristaps Krolls. Pēc plkst.23 sāksies īpaši veidots DJ sets ar latviešu mūziķu melodijām.

21.decembrī Kaņepes kultūras centrā, sākot no plkst.16, uzstāsies Latvijas Radio kora mūziķi ar domubiedriem Kārļa Rūtentāla vadībā. Savukārt 22.decembrī no plkst.12 norisināsies svētku cienasta meistarklase, kā arī piparkūku glazēšanas meistarklase bērniem. No plkst.15 uzstāsies čellists Pauls Ēriks Skujiņš.

Ceturtajā adventē, 22.decembrī, no plkst.15 līdz 16 Tallinas ielas kvartālā skanēs koncertprogramma “Klusā pārraide”, kur muzicēs jauktais koris “Maska”. Plkst.19 ceturtajā adventē Rīgas Domā koncertā “Ar Ziemassvētku dziesmām” muzicēs Elīna Šimkus, Vestards Šimkus, Jānis Kalniņš un Aigars Reinis, Jasmīnas koris un jauktais koris “Vēja balss”.

Ceturtajā adventē plkst.19.30 Rātslaukumā izskanēs ikgadējā labdarība akcija “Eņģeļi pār Latviju”, kuras mērķis ir palīdzēt vairāk nekā 312 bērniem visā Latvijā spert pirmos soļus, teikt pirmos vārdus, iesēsties skolas solā vai saņemt palīdzību ārkārtas situācijās.

Koncertā uzstāsies tautā iemīlētas grupas un solisti – Dons, rolands če, Ralfs Eilands, “Kautkaili”, Chris Noah, Intars Busulis un ģimene – Emīlija, Estere un Lauris, kā arī grupa “Sudden Lights” un citi.

22., 25., 26.decembrī pie Torņakalna baznīcas no plkst.12.45 ikviens aicināts apmeklēt Ziemassvētku dārzu Torņakalnā un pasākumu “12 svētās naktis”, lai piedalītos radošajā darbnīcā, iemūžinātu sirsnīgus mirkļus foto stūrītī, mielotos ar gardumiem un uzkodām.

27.decembrī plkst.19 kultūras centrā “Imanta” izskanēs kora “Muklājs” Ziemassvētki kopā ar brāļiem Petrauskiem, piedaloties baritonam Jānim Apeinim, Raimondam Petrauskim, Oskaram Petrauskim. Koncertā skanēs gan pirmatskaņojumi, gan tradicionālās Ziemassvētku melodijas.