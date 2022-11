Aleksandrs Lukašenko (no kreisās) un Vladimirs Putins. Foto-LETA/AFP

Iespējamais iebrukums Ukrainā no Baltkrievijas ir viens no trumpjiem Krievijas režīma azotē







Iespējamais iebrukums Ukrainā no Baltkrievijas ir viens no trumpjiem Krievijas režīma azotē, ceturtdien Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” atzina Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Leonīds Kalniņš.

Neskatoties uz Hersonas atbrīvošanu, tagad ir iestājies tāds kā pozīciju karš.

No vienas puses ukraiņiem ir milzīga griba neatdot ne centimetra savas zemes, bet no otras puses pretim ir valsts ar milzīgiem resursiem, kurai vēl nav beigušies munīcijas, ieroču krājumi un mobilizējamo rezerves.

Viena no bīstamākajām situācijām varētu būt tad, ja tiktu atklāta Baltkrievijas fronte. Neskatoties uz to, ka karadarbības pirmajā fāzē Ukraina atvairīja uzbrukumus vairākos virzienos, šis ir diezgan bīstams virziens, un “tas ir viens no trumpjiem, kas tiek turēts Krievijas azotē,” sacīja NBS komandieris.

Patlaban esot redzams, ka Baltkrievijā ierodas arvien vairāk militārpersonas, kuras tiek apmācītas un tām tiek piegādāts bruņojums. “Šis ir zem diezgan liela riska,” piebilda Kalniņš.

Runājot par karadarbību ziemas periodā, NBS komandieris norādīja, ka no vienas puses šis gadalaiks palīdzēs.

Donbasā ir visgrūtākie dabas apstākļi, proti, melnzeme, kas līdzīga plastilīnam, rada grūtības pārvietoties pat ar tankiem, turpretim ziemas periodā ir vieglāk virzīties uz priekšu.

“Patlaban svarīgākais ir tas, lai Ukrainas spēki nezaudētu savu operacionālo tempu, kas nozīmē, ka viņiem vajag virzīties uz priekšu kaut vai dienvidu virzienā no Hersonas un nekādā gadījumā nelaist Krievijas spēkus dziļāk Donbasā,” norādīja armijas komandieris.

Jau ziņots, ka Baltkrievijas teritorijā tiek izvietotie tā dēvētās savienotās valsts karavīri un notiek Krievijas mobilizēto pilsoņu sagatavošana.