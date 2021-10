Madara Kiviča dažādos dzīves mirkļos

Influencere, divu meitu mamma Madara Kiviča: “Vēlos, lai manas meitas jūtas un izskatās labi!” Ieteikt







Lielākā daļa cilvēku vēlas labi izskatīties un izstarot pārliecību. Viena no atslēgām, lai to sasniegtu, ir laba veselība – gan fiziskā, gan mentālā. Ikviens var vairot savu dzīvesprieku un uzlabot fizisko formu, turklāt, lai labi izskatītos, nav nepieciešams pavadīt ilgas stundas sporta zālē vai katru dienu noskriet maratonu. Arī uztura ziņā drakoniskas diētas ir pārspīlējumi un ikviens reizēm drīkst sevi palutināt. Savā pieredzē dalās influencere, fitnesa entuziaste, divu meitu mamma Madara Kiviča.



Mēs savu ķermeni pakļaujam stresam

Manā dzīvē bija posms, kad ļoti sekoju līdzi tam, ko un kad ēdu – ēdienreizes bija noteiktos laikos un uzturā lietoju daudz baltās zivis. Ar laiku sapratu, ka vairāk jāpaļaujas uz savām iekšējām sajūtām – ja reizēm ir vēlme apēst kaut ko neveselīgāku, piemēram, burgeru, sev to neliedzu. Strikti ierobežojot savu ēdienkarti, mēs savu ķermeni pakļaujam stresam, kas, savukārt, aizkavē progresu. Esmu divu meitu māmiņa un viena no lietām, ko vēlos atgādināt arī citām mammām, ka mūsu attiecības ar ēdienu ietekmē arī to, cik veselīgi vai neveselīgi ēdīs mūsu bērni.

Vēlos, lai manas meitas jūtas un izskatās labi, taču tajā pašā laikā bērniem nevar liegt reizēm apēst kūku, pamieloties ar burgeru vai izēst čipsu paku.

Protams, visam jābūt ar mēru, ikdienas ēdienkartē nodrošinot sabalansētu uzturu.

Nav katru dienu jāskrien maratons!

Nav noslēpums, ka fiziskās aktivitātes uzlabo mūsu fizisko un emocionālo labsajūtu, sniedz enerģiju un veicina endorfīna jeb tā sauktā laimes hormona izdalīšanos. Ja vēlamies izskatīties un justies labi, neiztikt bez fiziskajām aktivitātēm. Svarīgi saprast – tas nenozīmē, ka katru dienu ir jāskrien maratons vai līdz nelabumam jāmoka sevi kardio treniņos. Ieteicams sākt ar aktīvām pastaigām, staipīšanos, peldēšanu vai biežāk izvēlēties pārvietoties ar riteni vai kājām. Galvenais, atrast to fizisko aktivitāti, kas sagādā prieku. Man, piemēram, ļoti patīk vēderpresi spēcinoši vingrinājumi. Viens no tiem ir arī latiņa jeb planks – šo vingrinājumu, sacenšoties ar citiem dalībniekiem, demonstrēju arī EHR SuperHits un Primero Vislatvijas Pozitīvisma kampaņā. Ar prieku vēroju, ka daudziem cilvēkiem šis vingrinājums nav svešs, turklāt padodas ļoti labi. Kāds skolēns izrādījās izturīgāks par pieaugušajiem sāncenšiem un ar 5 minūtēm un 23 sekundēm uzstādīja jaunu kampaņas rekordu. Izvēloties aktivitātes, kas sagādā prieku, palielināsies motivācija un būs lielāka iespēja, ka ikdienā būsim aktīvi, nepadodoties slinkumam.

Nepietiek tikai ar veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm

Lai ikdienā justos un izskatītos labi, nepietiek tikai ar veselīgu uzturu un regulārām fiziskajām aktivitātēm, nepieciešams rūpēties arī par savu garīgo veselību.

Meditācija, saruna ar sev tuviem un mīļiem cilvēkiem, kā arī pilnvērtīgs miegs un atpūta ir aktivitātes, kuras uzlabos ne tikai emocionālo, bet arī fizisko labsajūtu.

Kā tas ir saistīts? Pavisam vienkārši – ja cilvēks ir kārtīgi atpūties, treniņa laikā būs iespējams pilnvērtīgi pievērsties katram vingrinājumam, liekot lietā vairāk spēka un enerģijas. Rezultātā iegūs gan ķermenis, gan prāts.

Atbilstoša mūzika veicina produktivitāti

Treniņu laikā vienmēr klausos mūziku, jo esmu pamanījusi, ka atbilstoša mūzika veicina produktivitāti. Mūzika treniņa laikā palīdzēs izolēties no apkārtējās kņadas un koncentrēties uz vingrinājumiem. Vienlaikus mūzika var būt arī labs atpūtas veids – tā palīdz relaksēties un aizmirst par ikdienas rūpēm. Kā jau iepriekš minēju, atpūta ir viens no fiziskās un emocionālās labsajūtas priekšnosacījumiem.

Ievērojot samērīgumu uzturā un sportiskajās aktivitātēs, ik pa laikam palutinot sevi un sev tuvos cilvēkus, neaizmirstot par atpūtu un pilnvērtīgu miegu, neizpaliks uzlabojumi arī emocionālajā un fiziskajā pašsajūtā. Galvenais, neieslīgt galējībās un nepārforsēt – ikviens, kurš šobrīd var lepoties ar fantastisku augumu un veselīgu izskatu, reiz ir sācies ar pirmo pastaigu vai nelielu skrējienu.