Zīmola “Fermentful” dibinātājas Anda Penka (no kreisās) un Oksana Dāve zaļo griķu fermentēto kefīru sāka pārdot vien šā gada oktobrī – pagaidām vietējā tirgū, bet ar pamatotām ambīcijām iziet starptautiskā arēnā. Publicitātes foto

Inteliģenta bezkaunība, apņēmība un degsme! Kā Anda ar Oksanu, izmantojot Latvijas “superfood”, rada jaunās paaudzes dzērienu – kefīru no zaļajiem griķiem Ieteikt







Ingrīda Mičāne, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijā no zaļajiem bioloģiski audzētajiem griķiem sāk ražot fermentētu kefīram līdzīgu dzērienu, kuram augošajā “jaunās pārtikas” segmentā ir labs noieta potenciāls gan vietējā, gan eksporta tirgū.

Pēdējos gados spēkā pieņemas “jaunās pārtikas” kustība, kas dažkārt nozīmē arī šķietami absurdus savienojumus, piemēram, vegāno tunci no zirņiem vai burgerus no sojas u. tml. Vai tā ir mode vai tomēr paliekošs segments ar labu perspektīvu oriģināliem jaunuzņēmumiem?

“Mūsdienās vegānu kustība ierosina tādu produktu nonākšanu tirgū, kas tiešām balansē uz absurda robežas un ir tālu no tā, ko var uzskatīt par veselīgu. Sauklis “Piemērots vegāniem” nereti tiek izmantots kā pārdošanu veicinošs atribūts.

Mūsu produkta unikalitāte balstīta uz fermentāciju, nevis atbilstību vegānajam dzīvesstilam,” uzskata pārtikas tehnoloģiju uzņēmuma “Fermentful” līdzīpašniece Anda Penka, kura šogad kopā ar savu biznesa partneri Oksanu Dāvi sāka ražot fermentētu kefīram līdzīgu dzērienu no zaļajiem griķiem.

“Tas nav stāsts par vegānu produktu piena kefīra aizstāšanai. Jā, garšas un konsistences ziņā tam ir līdzība ar kefīru, taču pavisam citas funkcionālās īpašības. Fermentācija ir zināma sen, un tagad, pateicoties tehnoloģiskajām iespējām, varam to izmantot daudz plašāk un radīt nebijušus produktus. Mūsdienu patērētājs no pārtikas sagaida vairāk, tai jābūt ērtam, veselību uzturošam instrumentam ikdienā. Šīs pārmaiņas veicina interesantu pārtikas produktu rašanos, un tas ir labi,” teic Anda.

Kur unikalitāte?

Viņa arī stāsta, ka sākotnējā ideja bijusi par zaļo griķu pienu. Tā mainījās, kad, piedaloties Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta organizētajā “EIT Food innovation prize” konkursā, žūrijas pārstāvis jautājis – ar ko tad jūsu ražojums atšķirsies no citiem tirgū esošajiem augu piena veidiem, jo tas vien, ka izmantojat zaļos griķus, nepadara jūs par unikāliem. Tā kā Oksana jau ilgu laiku nodarbojās ar augu valsts produktu fermentāciju, tika nolemts produkta unikalitāti sasaistīt tieši ar to.

“Sadarbībā ar LLU pārtikas tehnologiem izstrādājām tehnoloģisko procesu, kopā veicām padziļinātus laboratoriskos pētījumus un analīzes. Zinājām, ka vēlamies panākt tīru produktu, kas nozīmē nepievienot cieti, stabilizatorus, cukuru un E vielas. Izmantojam tikai trīs sastāvdaļas – zaļos griķus, pupiņu proteīnu un Indijas riekstus. Uzdevums bija izstrādāt precīzu receptūru un tehnoloģisko procesu, kas ļauj iegūt viendabīgu un krēmīgu produkta konsistenci,” stāsta Oksana. Savukārt Anda atklāj, ka produkta ražošanā tiek izmantoti bioloģiskajā zemnieku saimniecībā “Liepkalns” audzēti zaļie griķi.

“Zaļie griķi ir Latvijas “superfood” jeb īpaši vērtīgs dabiskais produkts savas uzturvērtības dēļ. Tie nesatur alergēnus, un to sastāvā ir pilnvērtīgs aminoskābju komplekss, tostarp arī lizīns, kas parasti augos nav sastopams. Sākot produkta iz­strādi, apzināti izvēlējāmies kultūru, ko iespējams audzēt tepat Latvijā. Šajā ziņā mums ir svarīgas ne tikai produkta augstvērtīgās īpašības, bet arī ilgtspējas konteksts.”

Vērienīgi plāni

Anda atklāj, ka “Fermentful” pircēji ir piederīgi tā dēvētajai “flexitarians” patērētāju grupai, proti, cilvēkiem, kas izvēlas samazināt uzturā dzīvnieku valsts produktus, taču pavisam no tiem neatsakās. Šobrīd vairāk nekā 50% Eiropas iedzīvotāju piederīgi šai grupai. Tāpat produkta pircēji uzskata ēdienu par sava veida medicīnas līdzekli, lai uzturētu un veicinātu labsajūtu un veselību ilgtermiņā.

“”Fermentful” ir produkts, to var izmantot kā funkcionālu dzērienu, kā probiotiķi gremošanas sistēmas darbības uzlabošanai, jo probiotiķu daudzums vienā pudelītē ir līdzvērtīgs divām kapsulām. Turklāt griķu kefīrā labās baktērijas ir dzīvas. Zaļo griķu kefīru var izmantot, lai mājās fermentētu citus ēdienus – maizes mīklu, pankūkas, tas ir lielisks smūtijos un kopā ar musli,” ar produktu iepazīstina Oksana.

“Produktu ražojam Latvijā. Esam izveidojušas savu ražotni, kuras kapacitāte ir 1,5 tonnas mēnesī. Tuvākajā laikā to palielināsim pieckārt, lai īstenotu plānus par produkta pārdošanu Baltijā un eksporta sākšanu uz Somiju. Bet tālākā nākotnē plānojam uzbūvēt liela apjoma ražotni. Mūsu mērķis ir kļūt par pazīstamu fermentētu augu izcelsmes produktu ražotāju Eiropā. Lai to īstenotu, meklējam eksporta sadarbības partnerus. Neskatoties uz neilgo laiku tirgū, par produktu jau ir interese no potenciālo partneru puses. Patlaban atrodamies Somijā, kur pārrunājam produkta ieviešanu tirgū. Tā kā līdzīga produkta vēl nav, mūsu uzdevums ir saprast, kā to pasniegt patērētājam,” stāsta Anda.

Viss iespējamais atbalsts

Gan Anda, gan Oksana uzsver, ka ceļā uz uzņēmuma radīšanu izmantoti visi iespējamie atbalsta veidi. Vispirms – LIAA inovāciju vaučers produkta eksperimentālajai izstrādei. Tad SEB bankas un Mārupes pašvaldības grantu programmā “(ie)dvesma” iegūto finansējumu novirzīja zīmola un iepakojuma izstrādei. Šogad uzņēmums piedalījās “EIT Climate-KIC” akseleratorā, kurā iegūtais grants ļāva turpināt laboratoriskos testus un izstrādāt trīs jaunus produktus – kefīrus ar garšām, kas pie pircējiem nonāks janvārī.

“Jaunajiem uzņēmumiem šobrīd ir ļoti plašas iespējas piesaistīt finansējumu biznesa ideju īstenošanai. Taču uzņēmumam pašam ir jābūt pārliecībai par produktu un jāsaprot, kāpēc tas tiek ražots un pārdots. Mūsu stimuls ir vēlme ar produktiem, ko ražojam, stiprināt cilvēku mentālo un fizisko veselību. Izraēlas kultūrā ir vārds “chutzpah”, kuru bieži lieto biznesa kontekstā. Tulkojot – inteliģenta bezkaunība, apņēmība un degsme sasniegt mērķi, apzinoties, ka ir dažādi ceļi, kā to izdarīt.

Tā ir svarīga īpašība uzņēmuma attīstības sākuma stadijā. Jāsaprot, ka ne viss izdosies, taču šaubas nedrīkst kļūt par iemeslu mēģinājumu pārtraukšanai. Kad “Fermentful” bija tikai ideja, piedalījāmies “ProVeg” inkubatorā Berlīnē, “TetraPack”, “Big Idea Ventures”, “EIT FAN” akseleratoros, globālo uzņēmumu “Nestle”, “Kellogg’s” un “Unilever” inovatīvo produktu konkursos. Visur tikām otrajā vai trešajā atlases kārtā, kas deva iespēju apzināties, ka mums ir dzīvotspējīgs projekts, ja to pamana globālā mērogā,” stāsta Anda.

Viņa atzīst, ka arī no valsts puses ir daudz vērtīgu atbalsta instrumentu jaunuzņēmumiem. Tāpat pastāv vairāk vai mazāk ietekmējami un pro­gnozējami noteikumi, kas jārespektē, ja vēlies attīstīt savu uzņēmumu. “Viss ir atkarīgs no tā, vai jaunuzņēmums fokusējas uz to, ko valsts nepiedāvā, vai tomēr uz to, ko tā sniedz. Mēs ļoti skaidri zinām, kur vēlamies būt pēc diviem, pieciem un desmit gadiem, meklējam iespējas un radām tās sev pašas, lai to īstenotu. Tā varbūt ir ļoti vienkāršota pieeja uzņēmējdarbībai kā procesam, taču mums tā strādā.”

Sēkla

Sākotnējā ideja – zaļo griķu piens – pēc konkursa “EIT Food innovation prize” transformējas par fermentātā kefīra ideju. Pircēju auditorija – veselīgā dzīvesveida sekotāji un daļēja veģetārisma piekritēji jeb “flexitarians” patērētāju segments.

Zīmola “Fermentful” turētāja SIA “Plant Made Foods” reģistrēta 2020. gada oktobrī ar 2800 eiro pamatkapitālu.

Dīgsts

Produkta izstrāde notika sadarbībā ar LLU ekspertiem, attīstībā izmantojot visus iespējamos grantus un aktīvi piedaloties starptautiskos biznesa inkubatoros un konkursos.

Šobrīd ražo 1,5 t mēnesī, apjomu drīzumā plānots pieckāršot.

Augļi

“Fermentful” pieejams vairākās tirdzniecības vietās, piemēram, “Stockmann”, “Dabas stacija”, “Livin”, “Mr.Fox”, “Gemoss”, “Herbas”, plānots ienākt arī lielajos tīklos.

Tiek veiktas klātienes sarunas par eksportu Baltijas valstīs un Somijā ar mērķi kļūt par pazīstamu fermentētu augu izcelsmes produktu ražotāju Eiropā.

VĒRTĒJUMS: Īstā laikā un vietā

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas politikas eksperts Raivis Bahšteins: “Biznesa ideja noteikti ir īstajā laikā un vietā. Tomēr, lai pircēji līdz galam noticētu zaļo griķu kefīra stāstam, iztrūkst zaļās ekolapiņas marķējuma uz iepakojuma. Lieliski, ka dzēriena galvenā izejviela ir bioloģiski audzēti griķi.

Taču – kamēr arī gala produkts nebūs bioloģiski sertificēts, tikmēr pircējs nevarēs būt pilnīgi drošs par to, ka šī interesantā produkta pirkums būs investīcija savā un vides veselībā. Turklāt vegānais apvienojumā ar bioloģisko dod iespēju pārstāvēt abas aktuālākās tendences pārtikas nozarē.

Aicinu vēl vairāk koncentrēties uz vietējām izejvielām un meklēt risinājumus, lai eksotiskās sastāvdaļas varētu pilnībā aizstāt ar Latvijā bioloģiski audzētām izejvielām. Kā arī jau sen gaidu, kad bioauzu lielvalstī Latvijā kāds sāks ražot arī sertificētu auzu pienu. Tā ir vēl viena brīva niša ar ļoti lielu potenciālu.”