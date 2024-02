MOZAMBIKA bērns Makondes cilts FOTO: Alfredo Zuniga / AFP/Scanpix

Interesanti fakti, kuri radīs vēlmi apmeklēt Mozambiku







Portālā “daily-choices.com” tik rakstīts, ka Mozambikas Republika izskatās kā debesis uz zemes virsmas, tai ir kopīgas robežas ar tādām valstīm kā Zimbabve, Malāvija un Dienvidāfrika, un tā ir bagāta ar dabas resursiem, piemēram, zeltu, varu un dzelzi.

Mozambikas galvaspilsētu ir Maputu. Tā ir arī lielākā pilsēta valstī un tiek uzskatīta par vienu no skaistākajām Āfrikas galvaspilsētām. Pilsētas unikālajā ainavā ietilpst Tuvo Austrumu arhitektūra, skaisti bulvāri, krāsaini tirgi un aizraujoši muzeji.

Vietējie runā portugāļu valodā, jo valsts kļuva neatkarīga 1975. gadā pēc Portugāles okupācijas. Daļa no portugāļu atstātā mantojuma ir valoda, kas ir viena no oficiālajām valodām, kurā runā valstī. Pirmie portugāļu kolonisti ieradās šajā skaistajā zemē 1498. gadā kopā ar Vasko De Gamu, kolonizēja to un ļaunprātīgi izmantoja vietējos iedzīvotājus un dabas resursus, kas radīja ļoti skumju šīs vietas vēsturi.

Dažādām ciltīm Mozambikā ir savi rituāli, kuri vēljoprojām tiek piekopti. Piemēram, vietējā Makondes cilts dzīvo Cabo Delgado reģionā, un tai ir saglabājušās tradīcijas, kas ietver daudzus cilšu rituālus, kā arī skaistumkopšanas praksi, piemēram, ķermeņa tetovējumus un asinātus zobus. Vēl viena vietējā cilts ir Makua, kas atrodas Nampulas reģionā, un tās sievietes krāso savas sejas ar baltu pastu, ko sauc par Muciro. Viņi tirgojas ar tradicionālajiem keramikas un austajiem darbiem.

Tūrisms ir neticami svarīgs Mozambikas vietējai ekonomikai, un vietējā tūrisma ministrija dara visu iespējamo, lai apmeklētājiem nodrošinātu vislabāko iespējamo pieredzi. Valsts ļoti rūpējas par saviem nacionālajiem parkiem, mirdzošām, smilšainām pludmalēm un greznām viesnīcām. Arī jūras sporta cienītājiem patīk apmeklēt Mozambiku, pateicoties tās daudzveidīgajām ūdens atrakcijām — snorkelēšanai, niršanai ar akvalangu, smaiļošanai un kanoe laivām.

Tūristi pārsvarā apmeklē Mozambikas arhipelāgu, kas sastāv no četrām galvenajām salām: Santakarolīna, Magaruke, Bengerra un Bazaruto. Mozambija lepojas ar Bazaruto dabas rezervātu. Tas ir viens no lielākajiem dabas rezervātiem Indijas okeānā, un tajā ir plašs retu putnu un savvaļas dzīvnieku klāsts, ko jūs nevarat atrast nekur citur.







