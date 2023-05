Investors aiziet no Latvijas tirgus: tiks pārdots viens no lielākajiem naftas pārkraušanas termināliem Ieteikt







Tiks uzsāks viena no Latvijā lielākajiem naftas pārkraušanas termināla, kura rezervuāru parka tilpums ir 66 600 m3, pārdošanas process. “Lēmums tika pieņemts kopējās ģeopolitiskās situācija dēļ, tā prasa aktīvu pārorientēšanos uz citiem tirgiem un intensīvu jaunu partneru meklēšanu. Pusotru gadu mēs termināla darbību daļēji finansējām ar personiskajiem līdzekļiem, ieguldījām laiku jaunu biznesa partneru meklēšanā, taču, nesaņemot nekādu atbalstu no Latvijas valsts apgrozījuma samazināšanās periodā, pieņēmām lēmumu fokusēties uz citiem ārvalstu projektiem,” skaidro AS “BLB Latvijas Termināls” īpašnieks Kamrans Asgarovs.

Termināla izsludināšana pārdošanā notiks tuvākajā laikā, tā cena tiks noteikta, balstoties uz profesionālu aktīvu novērtējumu. Iepriekšējos dažus gadus, pirms kara Ukrainā sākuma, uzņēmums bija viens no naftas produktu pārkraušanas līderiem Rīgas terminālu vidū, bet 2006.gadā tika iegūts Brīvās ekonomiskās zonas uzņēmuma statuss. Aktīvās darbības gados terminālā tika pārkrauti apmēram 4-5 miljoni tonnu naftas produktu, taču šobrīd, globālās ģeopolitiskās nestabilitātes un augstās inflācijas apstākļos, tā jaudas nav 100% noslogotas.

“Termināla rezervuāru parka kopējais tilpums ir 66 600 m3, tas ļauj pārstrādāt plašu produktu klāstu. Tā potenciāls ir būtiski lielāks, nekā tie apjomi, ar kuriem tiek strādāts patlaban. Termināls veiksmīgi darbojas kopš 1994.gada, un esmu pārliecināts, ka šim projektam ir liela nākotne un attīstības iespējas,” komentē AS “BLB Latvijas Terminals” īpašnieks, piebilstot, ka diemžēl šobrīd viņš personiski ir pieņēmis lēmumu koncentrēt savus spēkus, laiku un līdzekļus citiem ārvalstu projektiem, jo nejūt valsts ieinteresētību atbalstīt projektu globālās nestabilitātes apstākļos un gatavību panākt pretim atsevišķos uzņēmējdarbības aspektos.

“No 2021.gada akcionāri atbalstīja projektu ar savām personiskajām investīcijām, jo bija nepieciešams laiks jaunu partneru atrašanai. Ir acīmredzami, ka Latvija ir svarīgs Eiropas tranzīta punkts un jauni partneri noteikti būs, taču jaunu virzienu attīstībai ir nepieciešams laiks. Taču no valsts puses mēs nesaņēmām nekādu atbalstu, to nesniedza arī Latvijas bankas, kas ļautu mums iegūt laiku pārorientācijai,” tā K.Asgarovs skaidro savu lēmumu aiziet no Latvijas tirgus un attīstīt citus projektus ārvalstīs.

Termināla attīstības un veiksmīga darba svarīgākais apstāklis līdz ģeopolitiskās situācijas saasinājumam bija tā ārkārtīgi izdevīgais ģeogrāfiskais izvietojums, kas ļaus arī turpmāk veiksmīgi strādāt. Termināla teritorija atrodas tuvu kravas stacijai “Mangaļi”, kuras caurlaides spēja ir līdz 200 kravas vagoniem un dzelzceļa cisternām diennaktī. Tehniskās iespējas ļauj rezervuāros iesūknēt līdz 14 000 tonnām naftas produktu un pārkraut līdz 24 000 tonnām naftas produktu diennaktī, turklāt darbojas arī divas piestātnes un četras dzelzceļa estakādes, kā arī automašīnu cisternu uzpildes vieta.