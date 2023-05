Foto: Paula Čurkste/LETA Foto: Paula Čurkste/LETA

Īpaši gaidīts pasākums namu pārvaldīšanas nozarē Ieteikt







Namu pārvaldīšanas joma pēdējo gadu laikā saskaras ar arvien jauniem izaicinājumiem, kur vakardienas risinājumi vairs neder, un rītdienas vajadzību ir dadudz ( ja gribat palikt pie vārda “sītdienas”).

● Kas bremzē dzīvojamā fonda uzturēšanu pienācīgā kārtībā?

● No kā atkarīga nama atjaunošana – no pārvaldnieka vai dzīvokļu īpašniekiem?

● Kā un vai iedzīvotāju apvienošanās dzīvokļu īpašnieku biedrībās mainīs situāciju?

● Mīts vai patiesība? Esam pieraduši pilnībā paļauties uz to, ka “namu pārvalde” atrisinās visu. Kāpēc dzīvokļu īpašniekiem būtu jālemj par kādiem remontdarbiem, tehnisko apsekošanuutt.?

Par aktuālajiem jautājumiem namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozarē diskutēsim un meklēsim risinājumus konferencē “MĀJOKLIS 2023” divu dienu garumā, kur uz galvenās skatuves uzstāsies un/vai piedalīsies debatēs:

● Valsts Kontrolieris,

● LR Tiesībsargs,

● Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā,

● Saeimas frakciju deputāti,

● Ekonomikas ministrijas Mājokļu un Enerģētikas finanšu instrumentu departamentu direktori;

● Būvniecības valsts kontroles biroja direktore;

● Altum valdes priekšsēdētājs;

● Rīgas enerģētikas aģentūras direktors;

● EKYL (ANO izcilības centra struktūra), kas ir Igaunijas valdības partneris LIFE IP BuildEST jeb renovācijas maratona projektā, valdes priekšsēdētājs,

● kā arī Rīgas pašvaldības ( Mājokļu un vides departaments, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments)Latvijas pašvaldību savienības, Latvijas lielo pilsētu asociācijas, LANĪDA, u.c. amatpersonas, eksperti un viedokļu līderi.

Papildus galvenai skatuvei būs iespēja apmeklēt 3 atsevišķas sekcijas, semināru zāles L,K un M:

● Semināru zāle L. Dzīvokļu īpašnieku biedrību sekcija. Stāsti. Pieredze. Idejas.

● Semināru zāle K. RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra” un AS “CleanR Grupa”, SIA “Saint-Gobain ISOVER”. Vairāk informācijas šeit.

● Semināru zāle M. Asociācijas “Mājoklis” semināru cikls, kam var pieteikties arī atsevišķi. Vairāk informācijas šeit.

Abās konferences dienās Asociācija Mājoklis un tās partneri sniegs bezmaksas konsultācijas par visdažādākiem jautājumiem, kas ir saistīti ar namu pārvaldīšanu, biedrību lomu namu pārvaldīšanā, mājokļu atjaunošanu, kopīpašuma problemātiku, finansējuma pieejamību, pārvaldnieku izglītības jautājumiem utt.

Visas konferences laikā interesentiem būs iespēja saņemt konsultācijas no kompetentiem jomas ekspertiem!

Pārtraukumu un paralēlo sekciju laikā klausītāji aicināti apmeklēt RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra, AS “CleanR Grupa”, SIA “Saint-Gobain ISOVER”, SIA “Smart comfort group”, SIA “MonaTek”, SIA “Polysistems”, SIA “Hydrokapillar Tech” u.c. komersantu, ražotāju un pakalpojumu sniedzēju izstādi/stendus (foajē pie ieejas konferenču zālē un darbnīcu sekcijas blakus semināru zālēs).

ATZĪMĒ: 1.-2.JŪNIJS, ATTA CENTRS (RĪGA)

Gada notikums nozarē! Pilna programma ir pieejama mūsu mājaslapā: https://majoklis.lv/konference

Registrācija ir obligāta, vietu skaits ir ierobežots!

Rīko Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija “Mājoklis” sadarbībā ar RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra” un SIA “Force Lex” Pārvaldnieku izglītības iestādi.

Konferences sadarbības partneris ir AS “CleanR Grupa”.