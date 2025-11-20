Attiecības ar miljonāru izirušas: vai Kristīnes Jelinskas ticība Oļega Fiļa cieņpilnai attieksmei piepildīsies? 0
Sabiedrībā jau kādu laiku klīda runas par miljonāra Oļega Fiļa un viņa ilggadējās draudzenes Kristīnes Jelinskas attiecību krahu. Taču pagājušajā nedēļā baumas apstiprinājās. Oļega bijusī mīļotā sieviete Kristīne Jelinska sociālajos tīklos paziņoja, ka viņu sešus gadus ilgais attiecību posms ir noslēdzies.
Vēl pirms oficiālā paziņojuma bija novērojams, ka pāris sabiedriskos pasākumos vairs neparādās kopā. Kristīne tajos redzēta viena, un arī viņas sociālo tīklu ierakstos pēdējā laikā nebija pieminēts Oļegs. Vēl septembrī, atskatoties uz vasaru, Jelinska atzina, ka daudz laika pavadījusi ar draudzenēm, taču par savu partneri klusēja, vēsta izdevums “Privātā Dzīve”.
Runas kļuva vēl skaļākas, kad medijos izskanēja informācija, ka abiem esot radušās jaunas simpātijas. Neskatoties uz to, viena nianse daudziem lika domāt, ka pāra attiecības joprojām ir stabilas, proti, Oļegs Kristīnei dzimšanas dienā uzdāvināja 130 tūkstošu eiro vērtu automašīnu.
Abi iepazinās pirms sešiem gadiem, laikā, kad Fiļam sabruka iepriekšējās attiecības ar Santu Bernālu, un arī viņa vadītā ABLV Bank nonāca likvidācijas procesā. Par abu pirmo tikšanos Oļegs vēlāk stāstīja: “Mūsu iepazīšanās stāsts, kad Kristīni ievēroju, diemžēl notika skumjā brīdī. Tā bija bankas likvidācijas sapulce, kurā mēs visi raudājām.”
Tajā pašā laikā Fiļs uzsāka skaļu tiesvedību ar trešo sievu, pieprasot atdot ne tikai uzņēmumos ieguldīto naudu, bet arī automašīnas un sadzīves mantas. Taču Kristīne jau agrāk bija pārliecināta, ka līdzīgs scenārijs viņu neskars.
“Es pazīstu Oļega pirmās divas sievas un zinu, ka šķiroties Oļegs izturējās cieņpilni, neko nav prasījis atpakaļ. Tāpat es zinu, ka, pat ja mums kādreiz kaut kas atgadītos, es uz ielas nepalikšu. Ja būšu godīga un neizmantošu Oļega uzticēšanos ļaunprātīgi, viņš par mani parūpēsies,” pāra kopīgajā intervijā žurnālam “Santa” sacīja Jelinska. Toreiz viņa uzsvēra, ka attiecībās meklē nevis labumu, bet mīlestību.
Vairāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!