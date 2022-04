Protestētājs Londonā solidaritātes mītiņā Ukrainas atbalstam ar plakātu, salīdzinot Krievijas prezidentu Putinu ar Hitleru. Foto: Vuk Valcic/ZUMAPRESS/SCANPIX

Anda Līce: Pasaule sāk saprast – no ļaunā pūķa var atbrīvoties, vienīgi nocērtot viņam visas galvas Ieteikt







Anda Līce, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

No Krievijas oficiālo ziņu kanāliem plūstošo melu atspēkošana ir viens no veselībai kaitīgākajiem planētas attīrīšanas darbiem, un to ne katrs spēj, tāpēc visu cieņu tiem, kas to pašaizliedzīgi dara. Redzot, kādā civilizācijas bedrē gāžas Krievija, vecās Eiropas valstu politiķi, kas īsās vēsturiskās atmiņas dēļ ļāva sevi ievilkt Krievijas ekonomiskās atkarības tīklos, tagad ir “dziļi norūpējušies” par savu labo slavu.

Arī ES jaunajām valstīm ekonomiskās atkarības pilnīga pārraušana ir viens no steidzamākajiem šī gada darbiem.

Pa vīlēm irst divkosīgais politkorektums, kura aizvējā plauka globālie politiskie, ekonomiskie un militārie maldi un meli. Melus nevar uzveikt ar puspatiesībām. Vēlmi iekarot var apturēt vienīgi bruņota pretestība. Tas viss cilvēces vēsturē jau sen ir pārbaudīts, ierakstīts kolektīvās atmiņas grāmatā Bībelē: “Nav nevienam lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem.”

Šī atziņa liek cīnīties līdz pilnīgai uzvarai, nevis pusuzvarām, kas pārceļ karu vienīgi uz vēlāku laiku. Lai atceramies Latvijas atbrīvošanās cīņas pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Mums nebūtu savas valsts, ja tautas drosmīgākie pārstāvji tikai spriedelētu par cīņu ar ļaunumu vispār un nestātos ar ieročiem pretī arī “miesai un asinīm”.

Ļaunumam, kad tas sasniedz kritisko masu un uzbrūk, vienmēr ir “miesa un asinis” ar vārdu, uzvārdu un ieroci rokās.

Kāpēc Latvijā garīdznieki šodien nerunā par tautas svētajām dusmām, bez kurām nav iespējams karā uzvarēt, neaizlūdz par brīvprātīgajiem mūsu valsts pilsoņiem, kas, riskēdami ar savu dzīvību, Ukrainā cīnās arī par mūsu nākotni, bet lūdz vienīgi, lai ātrāk apklustu šāvieni? Tieši to vēlas arī Putins, lai varētu atvilkt elpu un pēc laika uzbrukt Ukrainai no jauna. Pasaule sāk saprast – no ļaunā pūķa var atbrīvoties, vienīgi nocērtot viņam visas galvas.

Krievijas bezgalīgie plašumi izsenis ir slēpuši dažādus ļaundarus – turp aizbēga ne tikai nenotiesātie Rīgas omonieši, bet arī pensionējušies čekas asinsdarbu veicēji, asinsizliešanas organizētāji Maidana laikā Ukrainā, Kremļa ieliktais prezidents Janukovičs un valsts apvērsumu Ukrainā sarīkot nepaguvušie Kremļa aģenti.

Arī tā var turpināties negatīvā izlase. Lai Krievija attīrītos, iespējams, būs vajadzīgi gadsimti. Būs jāveic tādas pārmaiņas, kādas Krievijā nav nekad bijušas. Daudzi godprātīgi krievi uzskata, ka pēc Putina režīma krišanas vispirms jāaprok Ļeņins un jātiek vaļā no asiņu krāsas valsts karogā – tas jānomaina pret balti zili baltu, kāds esot bijis Novgorodas republikai. Planētas Zeme iedzīvotājiem ir ļoti daudz darāmā.