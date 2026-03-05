Irānas uzbrukums Azerbaidžānai – drauds mieram un Trampa koridoram Dienvidkaukāzā 0
Autors: Vija Buša, domnīcas “Northern Europe Policy Centre” eksperte, diplomāte, bijusī Latvijas vēstnieka amata izpildītāja Azerbaidžānā
5. martā sprādzieni satricināja Nahčivānas Autonomo Republiku, kas ir Azerbaidžānas sastāvā. Divu dronu uzlidojuma laikā tika bojāta Nahčivānas lidosta un cieta civilā infrastruktūra arī Šekerebadas ciemā. Dronu uzbrukums notika no Irānas teritorijas un tajā Azerbaidžāna vaino Irānu, nekavējoties izsaucot Irānas vēstnieku un aicinot sniegt paskaidrojumus. Irāna tiek aicināta nepārkāpt starptautisko tiesību normas un neradīt papildus spriedzi reģionā. Irāna gan noliedz, ka būtu veikusi uzbrukumu Azerbaidžānas teritorijā.
Azerbaidžāna uz notikušo reaģēja ātri un asi, solot neatstāt uzbrukumu bez atbilstošas atbildes. Prezidents Alijevs ir paziņojis, ka Azerbaidžānas armija ir kaujas gatavībā un gatava jebkuriem atbildes soļiem.
Tas nozīmē, ka Irānas konflikta robežas paplašinās un apdraud arī trauslo mieru Dienvidkaukāzā, kur viens no atslēgas elementiem ir plānotais Trampa tranzīta koridors (TRIPP jeb Trump Route) no Azerbaidžānas uz Nahčivānas Autonomo Republiku caur Armēnijas teritoriju. Notikušo dronu uzlidojumu var vērtēt kā vēl vienu Irānas atbildes soli ASV un prezidentam Trampam, kas solījis ar investīciju un uzņēmēju starpniecību iesaistīties tranzīta koridora izveidē. Vēl nesen, 10. februārī ASV viceprezidents Venss ieradās Baku, lai parakstītu stratēģiskās partnerības līgumu (hartiju) ar Azerbaidžānu un apspriestu Trampa koridora izveides procesu. Venss apmeklēja arī Armēniju, lai vienotos par ekonomisko sadarbību, kā arī apspriestu sadarbību militārā jomā. ASV apliecināja, ka tās stratēģiskās intereses ir stabilitāte un drošība Dienvidkaukāzā.
Satraukumu par notikumu attīstību paudusi arī Uzbekistāna, kuras ārlietu ministrs B.Saidovs telefona sarunā Azerbaidžānas kolēgim Dž. Bairamovam izteicis atbalstu Azerbaidžānai. Tas savukārt nozīmē, ka arī Centrālāzijas valstis satraucas par notiekošo Dienvidkaukāzā. Atbalstu Azerbaidžānai paudusi arī Turcija un, protams, Izraēla, paužot, ka ar šo uzbrukumu Irāna neapstāsies. Jāatgādina, ka Izraēlai ir ciešas un draudzīgas attiecības ar Azerbaidžānu, ieskaitot sadarbību militārajā jomā. Savukārt Irānai tas ir papildus iemesls, lai pašreizējā konfliktā vērstos arī pret Azerbaidžānu.