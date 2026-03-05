FOTO: @edamskaisti / “Facebook”

Kraukšķīgie siera grauzdiņi: vienkārša uzkodu recepte, kas pazūd no galda pāris minūšu laikā 0

LA.LV
19:07, 5. marts 2026
Receptes

Ja vajag ātru un sātīgu uzkodu, šie siera grauzdiņi būs ideāla izvēle. Kraukšķīga maize, izkusis siers un ķiploku aromāts veido kombināciju, kas patīk gandrīz visiem. Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas:

1 klaips Gardmaize Senču;

150 g rīvēta siera;

50 g Fetas siera;

3–4 ēdamkarotes majonēzes;

2 ķiploka daiviņas;

Nedaudz eļļas.

Pagatavošana:

  1. Maizi sagriež gabaliņos, apslaksta ar eļļu un cep 200 grādos 10–15 minūtes, līdz tā kļūst zeltaini kraukšķīga.
  2. Bļodā sajauc rīvēto sieru, Fetas sieru, majonēzi un sasmalcinātus ķiplokus.
  3. Pievieno izceptos grauzdiņus un rūpīgi apmaisa.

Pasniedz siltus.

Lai labi garšo!

