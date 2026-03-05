Kraukšķīgie siera grauzdiņi: vienkārša uzkodu recepte, kas pazūd no galda pāris minūšu laikā 0
Ja vajag ātru un sātīgu uzkodu, šie siera grauzdiņi būs ideāla izvēle. Kraukšķīga maize, izkusis siers un ķiploku aromāts veido kombināciju, kas patīk gandrīz visiem. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1 klaips Gardmaize Senču;
150 g rīvēta siera;
50 g Fetas siera;
3–4 ēdamkarotes majonēzes;
2 ķiploka daiviņas;
Nedaudz eļļas.
Draudzības saites pārtrūkušas? Kremlis nāk klajā ar visai negaidītu paziņojumu
RAKSTA REDAKTORS
“Atkal atņem naudu – svētku dienās tiešām neviens vairs nestrādās!” Darbinieki norāda, kādās “auzās iebraucis” jaunais Saeimas priekšlikums 124
Vecumdienās tev nebūs vajadzīgi ne bērni, ne partneris, ne draugi – bet trīs citas lietas, ko vērts zināt ikvienam
Pagatavošana:
- Maizi sagriež gabaliņos, apslaksta ar eļļu un cep 200 grādos 10–15 minūtes, līdz tā kļūst zeltaini kraukšķīga.
- Bļodā sajauc rīvēto sieru, Fetas sieru, majonēzi un sasmalcinātus ķiplokus.
- Pievieno izceptos grauzdiņus un rūpīgi apmaisa.
Pasniedz siltus.
Lai labi garšo!