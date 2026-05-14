Tramps gatavojas apmeklēt Ķīnu: politologs skaidro, vai tas nāks par labu pasaulei

21:16, 14. maijs 2026
Politologs un LU pasniedzējs Andis Kudors TV24 raidījumā “Dienas personība” komentēja ASV un Ķīnas attiecības, kā arī to ietekmi uz globālo politiku. Viņš uzsvēra, ka tieši šo lielvaru attiecības šobrīd lielā mērā nosaka situāciju pasaulē.

Kudors norādīja, ka pasaule pašlaik kļūst gandrīz divpolāra – vienā pusē ir ASV, otrā Ķīna. Savukārt Krievija gribētu būt trešais spēks, taču nespēj to “pavilkt”.

“Viss, kas notiek starp ASV un Ķīnu, ir svarīgi, jo tas ietekmē globālo ekonomiku un arī politiku,” uzsver politologs.

Kudors atgādināja, ka ASV un Ķīna ekonomiski ir ļoti cieši saistītas, tāpēc abām valstīm vienmēr ir par ko runāt. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka konkurence starp abām lielvarām tuvākajā laikā nemazināsies.

Runājot par Ķīnas attiecībām ar Krieviju un Irānu, Kudors bija tiešs. “Ķīna turpina palīdzēt Krievijai viennozīmīgi, viņa palīdz arī Irānai,” viņš sacīja.

Politologs norādīja, ka tieši šie jautājumi, Irāna un Krievija, būs starp svarīgākajām tēmām ASV un Ķīnas sarunās līdzās ekonomikai un tarifu politikai.

“Ķīna kopumā kaitē starptautiskajam mieram,” nobeigumā piebilda politologs.

