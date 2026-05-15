“Līdz pagājušajai naktij viss izskatījās labi, bet…” Donalds Tramps atklāj, ko vizītes laikā pārrunājis ar Ķīnas prezidentu 0
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka vizītes laikā Pekinā ar Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu apspriedis gan karu Tuvajos Austrumos, gan situāciju Korejas pussalā, kā arī karu Ukrainā, vēsta ārzemju mediji.
Par to Tramps pastāstīja žurnālistiem, atgriežoties no Ķīnas. Uz jautājumu, vai sarunās ar Sji Dzjiņpinu ticis apspriests Ukrainas jautājums, Tramps atbildēja apstiprinoši.
Pēc viņa teiktā, gan viņš pats, gan Ķīnas līderis vēlētos, lai karš beidzas. “Gan es, gan viņš gribētu redzēt šī jautājuma atrisinājumu,” norādīja Tramps.
Vienlaikus viņš pieminēja arī nesenos notikumus Ukrainā.
ASV prezidents notikušo nodēvēja par skumju un pauda cerību, ka konfliktu tomēr izdosies atrisināt. Plašākas detaļas par sarunu saturu ar Ķīnas līderi Tramps neatklāja.
Tikmēr Ukrainas militārie eksperti pieļauj, ka nesenais plašais Krievijas uzbrukums Ukrainai varētu būt saistīts ar Trampa vizīti Ķīnā.
Ukrainas Bruņoto spēku rezerves pulkvedis Romans Svitans paudis viedokli, ka Krievijas trieciens, iespējams, veikts pēc Ķīnas lūguma. Pēc Svitana domām, tas, visticamāk, darīts pēc Ķīnas prezidenta lūguma, lai mazinātu Trampa ietekmi.
Savukārt Ukrainas Bruņoto spēku pulkvedis Dmitro Kaščenko uzskata, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins apzināti izvēlējās uzbrukuma laiku tieši Trampa vizītes dienā Ķīnā.
Pēc viņa domām, Kremlis šādi vēlējies demonstrēt savas iespējas un izdarīt spiedienu uz Amerikas Savienotajām Valstīm.