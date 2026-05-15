Foto: Liepājas Valsts tehnikums

“Šo saraksti palaikam izdzēšam…” Liepājas tehnikumā pedagogu atstādina aizdomās par seksuāla rakstura pārkāpumiem 0

Pievieno LA.LV
LETA
19:36, 15. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Liepājas Valsts tehnikumā kāds pedagogs atstādināts no darba pienākumu veikšanas saistībā ar aizdomām par iespējamiem seksuāla rakstura pārkāpumiem, vēsta Latvijas Televīzija (LTV).

Veselam
Tikai viena tējkarote šīs sastāvdaļas pie rīta kafijas var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu un uzlabot smadzeņu darbību
Kas to būtu domājis? Aivis Ceriņš publiski paziņo, kāpēc aizgāja no darba televīzijā 8
Kokteilis
Šīs 5 zodiaka zīmes ir ārprātīgi lepnas un nepamatoti augstprātīgas. Jā, tostarp arī Lauva!
Lasīt citas ziņas

Sociālajos medijos nedēļas vidū tika publicēts jauniešu veidots video, kurā, iespējams, redzama pedagoga sarakste ar 15 gadus vecu jaunieti, aicinot uz nepiedienīga rakstura darbībām. Liepājas Valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts pēc ierakstu pamanīšanas nākamajā dienā uz pārrunām izsaucis angļu valodas skolotāju.

Ruperts atzīmēja, ka mācību iestāde vērsusies Valsts policijā, jo saņemtajā materiālā figurējis tehnikuma nosaukums. Tāpat sagatavots rīkojums par pedagoga atstādināšanu no darba pienākumu veikšanas līdz apstākļu noskaidrošanai.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Armands Krauze: Negribētu strādāt nākamajā valdībā
Ir jānotiek brīnumam, lai Kulbergs varētu izveidot valdību! Politoloģe norāda uz partiju egoistiskumu kā šķērsli jaunai varai
Kokteilis
Beidzot varēs uzelpot! Šīm piecām zodiaka zīmēm saspringtais periods tuvojas beigām

Savukārt pedagogs LTV noliedza pārmetumus un norādīja, ka arī pats ir vērsies policijā.

Publiskotajā video atpazīti citas mācību iestādes – Liepājas Jūrniecības koledžas studenti, kuri, iespējams, ar viltus īsziņām provocējuši skolotāju.

Valsts policijas pārstāve Rūta Strautniece apstiprināja, ka 14. maijā Valsts policijā saņemts iesniegums par iespējamu nodarījumu pret tikumību. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus un patlaban plašākus komentārus izmeklēšanas interesēs nesniedz.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Policija vērtē kāda Liepājas pedagoga rīcību; viņš iespējams, uzturējis nepiedienīgu saraksti ar nepilngadīgo
Absurds! Iedzīvotāji Rēzeknes policijā var vērsties tikai pēc iepriekšēja pieraksta?
Krimināls
Vērienīga operācija: Bankomātu apzadzēji aizbēg no Latvijas policijas uz Lietuvu, notiek meklēšana
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.