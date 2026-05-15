“Šo saraksti palaikam izdzēšam…” Liepājas tehnikumā pedagogu atstādina aizdomās par seksuāla rakstura pārkāpumiem 0
Liepājas Valsts tehnikumā kāds pedagogs atstādināts no darba pienākumu veikšanas saistībā ar aizdomām par iespējamiem seksuāla rakstura pārkāpumiem, vēsta Latvijas Televīzija (LTV).
Sociālajos medijos nedēļas vidū tika publicēts jauniešu veidots video, kurā, iespējams, redzama pedagoga sarakste ar 15 gadus vecu jaunieti, aicinot uz nepiedienīga rakstura darbībām. Liepājas Valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts pēc ierakstu pamanīšanas nākamajā dienā uz pārrunām izsaucis angļu valodas skolotāju.
Ruperts atzīmēja, ka mācību iestāde vērsusies Valsts policijā, jo saņemtajā materiālā figurējis tehnikuma nosaukums. Tāpat sagatavots rīkojums par pedagoga atstādināšanu no darba pienākumu veikšanas līdz apstākļu noskaidrošanai.
Savukārt pedagogs LTV noliedza pārmetumus un norādīja, ka arī pats ir vērsies policijā.
Publiskotajā video atpazīti citas mācību iestādes – Liepājas Jūrniecības koledžas studenti, kuri, iespējams, ar viltus īsziņām provocējuši skolotāju.
Valsts policijas pārstāve Rūta Strautniece apstiprināja, ka 14. maijā Valsts policijā saņemts iesniegums par iespējamu nodarījumu pret tikumību. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus un patlaban plašākus komentārus izmeklēšanas interesēs nesniedz.