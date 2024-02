Godmanis: Putinam nemaz nevajag paaugstināt nodokļus, lai uzturētu karu Ukrainā līdzšinējā līmenī Ieteikt







“2023.gadā Putina valdība ieguva no naftas un gāzes, enerģijas pārdošanas pasaulē tuvu ap 600 miljardiem [rubļu], un tas, starp citu, bija par 100 miljardiem vairāk nekā iepriekšējā gadā – tas jau bija kara gads, 2023.gads,” tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” sacīja bijušais Eiropas Padomes (EP) deputāts un ministru prezidents Ivars Godmanis, diskutējot par Krieviju un tās finanšu avotiem.

“Viņi ieguva 100 miljardus vairāk, un tieši aptuveni 100 miljardus gadā Putins tērē karam. Tas nozīmē, ka viņš var atļauties finansēt karu tikai no virspeļņas, no pārpalikuma. Šogad, tajā pēdējā gadā – 2023.gadā, izskatās, ka nebūs tie 100 [miljardi]…Bet kā raksta “Economist”, tad tie varētu būt 70 līdz 80 mijlardi. Tad faktiski izskatās tā, – lai uzturētu karu tādā līmenī, kā viņš [Putins] tagad uztur, viņam tā īsti nevajag ne paaugstināt nodokļus, uzlikt nodevas, viņš vienkārši no šīs enerģētikas dzīvo,” tādu viedokli TV24 raidījumā pauda bijušais premjers Godmanis.

Enerģētikas produktu pircēji no Krievijas lielākoties ir Ķīna, Indija un “vesela virkne valstu”, kurām esot savas problēmas, piebilda Godmanis.

Uz repliku, ka “vienkāršam latvietiem pēc šī teikuma nepaliek labāk”, Godmanis komentēja: “Jā, labāk arī tik vienkārši nepaliks! Jautājums ir tikai viens – ir jāparāda izturība. Nevar aiziet tādā psihošanā – rīt būs karš, tūlīt mēs kaut kur skriesim…Latvija ir bijusi daudzās smagās situācijās, ja paskatās atpakaļ vēsturi – mūsu tēvi, vectēvi…Tā kā šai paaudzei vajadzētu būt bez tādas padošanās un psihošanas.”

Godmanis vēl uzsvēra vienu aspektu, proti, ka Putins ir karā sastapies ar ukraiņiem. “Un tie, kas zina vēsturi, tas bija vissmagākais pretinieks, kāds krieviem varētu būt. Un, ja viņus [ukaiņus] atbalstīs, tad nepalīdzēs ne tie 100 miljardi, ne 60 miljardi,” pārliecināts ir bijušais EP deputāts un premjers Godmanis, diskutējot par Krieviju un tās finansēm, kas tiek ieguldītas karā ar Ukrainu.