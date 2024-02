“Blakus Putinam stāv miesassargs ar čemodānu…” Slaidiņš komentē Krievijas prezidenta uzrunu par karu īpašiem viesiem – uzticamajām personām Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš pastāstīja, ko ASV Valsts departaments komentējis par Krievijas prezidenta Vladimira Putina šogad, 31.janvārī, sarīkoto pasākumu, kurā viņš paudis par “buferzonas izveidošanu starp Ukrainu un Krieviju”.

Krievijas prezidents Putins trešdien, 31.janvārī, rīkojis uzticamo personu tikšanos. “Tur bija gan kultūras darbinieki, gan biznesa mediji un žurnālisti. Kopumā ap 500 cilvēkiem, kuri bija atlasīti un sēdēja vienā zālē ar Putinu. Interesanti, ka bildē kreisā pusē blakus Putinam var redzēt, ka stāv miesassargs ar čemodānu. Bet tas nav kodolčemodāns, tas noteikti ir vairogs, kas tur iekšā, ja kaut kas…Jebkurā gadījumā visi tie uzaicinātie bija pārbaudīti, atlasīti – pirms ieiešanas pārbaudīti no galvas līdz binzolēm, bet vienalga vīrs ar šo koferi stāv,” tā par viesiem pasākumā kopā ar Putinu zināja stāstīt NBS majors Slaidiņš.

Miesassargs ar koferi blakus Putinam “būtu štrunts“, jo Putins šīs tikšanās laikā uzsvēris, ka ukraiņi apšaudot Krievijas teritoriju un vajagot izveidot šo buferzonu, tā sīkāk pastāstīja Slaidiņš. “Tad viss būšot labi! To arī daudzi ukraiņu politologi min, ka šie triecieni, kas pagājušajā nedēļā notika pa Doņecku [nedēļā no 22.-28.janvārim, – red.], ka tas viss ir saistīts. Viņš grib parādīt, kā ukraiņi apšauda šo jauniegūto Krievijas teritoriju un tāpēc, protams, vajag atbīdīt…Un Avdijivka, un viss ir ļoti svarīgi,” tā Putina pausto tikšanās laikā atstāstīja Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

Tāpēc, komentējot Putina izteikumus, ASV Valsts departaments savukārt esot pateicis, ka ir nedaudz sarežģīti izveidot demilitarizētu zonu, kamēr Krievijas militārie spēki turpina militārās operācijas pāri Ukrainas robežai. “Ja krievi patiešām grib izveidot šo demilitarizēto zonu, tad labākā lieta, ar ko tai sākt, ir Krievijas spēku izvešana no Ukrainas,” uzvēra NBS majors.

Tāpat šajā Putinam uzticamo personu tikšanās reizē 31.janvārī bijušas vēl “interesantas lietas”. Putins tur pieminējis kaujas Avdijivkā. “Tas nozīmē – ja jau tas izskan no Valsts prezidenta puses, tā Avdijivka viņam ir ļoti tuva un viņš darīs visu…” norādīja Slaidiņš, TV24 raidījumā demonstrējot video ar Putina runu no šīs tikšanās, kad viņš pieminēja Avdijivku.

Video Putins stāstīja par karavīriem-veterāniem, kas Avdijivkā “ieņēmuši 19 mājas”, piebilda Slaidiņš. “Tas ir Valsts prezidents, kurš priecājas, ka Krievijas karaspēks ir ieņēmis 19 mājas un viņas notur. Veterāni – tā ir tāda viena no privātajām kompānijām, kas būtībā sastāv no bijušajām, kā saka, Krievijas militārpersonām. Veterāniem uz uzšuves ir Putina attēls. Tāpēc viņš saka, ka veterāni, apsteidzot regulāros spēkus, ieņēma Avdijivku! Visi priecājas. No Valsts prezidenta mutes izskan, ka krievu karaspēks kontrolē 19 mājas,” stāstīja Slaidiņš par notikumiem Avdijivkā, par ko priecājas Putins.

“Par ko tas liecina? Par to, ka kaut kas īsti labi nav…Nav runa par operacionāliem panākumiem, kur nu vēl par stratēģiskiem! Ir runa par kaut kādiem taktiskiem panākumiem,” tā 31.janvāra Putina runu tikšanās laikā ar “uzticamajām personām”, atsaucoties uz ASV Valsts departamenta publiskoto informāciju, TV24 raidījumā komentēja NBS majors Slaidiņš.