Izplatīts brīdinājums: Lielbritānijā pirmo reizi konstatēti odi, kas pārnēsā bīstamus un nāvējošus vīrusus 0
Lielbritānijas Veselības drošības aģentūra (UKHSA) izplatījusi brīdinājumu pēc tam, kad valstī pirmo reizi konstatēti divu odu sugu pārstāvji, kas spēj izplatīt bīstamas tropu slimības, ziņo laikraksts “Daily Mail”.
Zinātnieki ir reģistrējuši Ēģiptes jeb dzeltenā drudža odu (Aedes aegypti) un tā dēvētā tīģeroda (Aedes albopictus) klātbūtni Apvienotajā Karalistē.
Pēc UKHSA speciālistu teiktā, abu odu sugu olas atrastas noliktavā netālu no Hītrovas lidostas un uz M20 automaģistrāles Kentā.
Līdz šim iegūtie dati liecina, ka šie kukaiņi vēl nav iesakņojušies Lielbritānijas teritorijā, tomēr eksperti brīdina – klimata pārmaiņas rada labvēlīgus apstākļus šādu invazīvo sugu iekļūšanai un izdzīvošanai arī reģionos, kur tie iepriekš nebija sastopami.
Šobrīd šie odi regulāri tiek konstatēti tādās valstīs kā Francija, Itālija un Vācija.
Glāzgovas Universitātes infekcijas slimību ekoloģe profesore Hītera Fērgusone norāda, ka tīģeroda atklāšana Lielbritānijā ir nozīmīgs notikums uzraudzības un monitoringa jomā, taču pašreiz tas nerada tiešu draudu sabiedrības veselībai.
“Lai vīrusi varētu izplatīties, nepieciešamas arī ilgstoši augstas temperatūras – ap 28–30 °C, kas Lielbritānijas klimatam pagaidām nav raksturīgas,” viņa piebilst.
Zinātnieki arī uzsver, ka šobrīd to izplatīšanās iespējamība Apvienotajā Karalistē ir ļoti zema, tomēr situācija nākotnē var mainīties, ja klimats kļūs siltāks un mitrāks.