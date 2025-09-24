Kas tas par jaunu vīrusu plosās Latvijā? Slimnieki atklāj nesaprotamos simptomus 0
Septembra vidū ziņojām, ka turpinās Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums, un saņemta informācija arī par pieciem nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu infekcijas diagnozi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) jaunākie epidemioloģiskās uzraudzības dati, tomēr sociālajos tīklos latvieši diskutē, vai parādījies arī kāds jauns vīruss, kas strauji izplatās?
Kas tas par vīrusu te tagad tāds, kurš kaulus lauž kā drudzī, bet no temperatūras ne smakas, galva sāp tā, ka acis nevar vaļā noturēt un deguns tek kā atvērtas slūžas HESā?
— Alise Pabērza (@alise_paberza) September 23, 2025
Komentāros cilvēki, ka tas, iespējams, ir jauns kovida paveids. Citi norāda, ka arī slimnīcās, poliklīnikās un uzņemšanas nodaļās šoruden atkal rindas ar slimniekiem, daudzi lūdz palīdzību. Vairāki dalās pieredzē, kā slimo, kāds trīs nedēļas nevar no gultas piecelties, cits tiek sveikā ar pāris dienām vien.
Vispār jau ir atkal gripas, covida un līdzīgo slimību laiks – rudens saucas.
— Cunami_Jānis (@9Vilnis) September 24, 2025
pielāgojies, pamainījies kovida paveids. parasta saaukstēšanās mav, bet gripa arī īsti ne,vaine? puņķoties un klepot var nākties ilgi – man gandrīz ceturto nedēļu vēl kakls kņud, divarpus bija kaitinoši puņķi. vēl uznāk random galvassāpes kas agrāk nebija. no šī atgūšanās ir lēna
— Izvidačs (@izvidach) September 24, 2025
Moš kkāds covida paveids, jo izklausās nedaudz līdzīgs, bet plakanzemieši teiks ka tāds covid nekad nemaz nav bijis 😂
— špīlers (@mazais_mego) September 24, 2025
nezinu, bet priecājos, ka tiku tam cauei pagājušā nedēļā … tagad at'klepojoši gārdzieni šķiet kā pastaiga Jāņu rīta saullēkta staru pielietā pļavā …
— Inga Grencberga (@Grencberga) September 23, 2025
Ui! Tagad visādi rindām staigā! Bērna skolā tāds lērums skolotāju slimo, ka stundu rīt nebūs!
— Dadzh (@Dadzh) September 23, 2025
Šis labs paveids, trešā nedēļa mūsmājās. Ik pa brīdim liekas, ka veselība atpakaļ, bet tad atkal galvassāpes/ iesnas/ klepus – kā nu kuram.🥲
— luīze lismane (@luiizelismane) September 23, 2025
Man šobrīd ir. Mani skolēni ar bez skolotājas, bet viņiem svētku diena 😂
— Anna Kalniņa (@kalninaanna58) September 24, 2025
Man vasaras vidū tāds draņķis piemetās, pusotru nedēļu mocījos, ārstēja kā gripu.
— Andris Murnieks @Latvia (@orcusganimed) September 24, 2025
Galīgi nav foršs tas vīruss. Es ar šo noķēru. Un trakākais, ka nevar izsvīst. Es ar visu to, ka puņķi pa gaisu un tolkam paelpot nevarēja, kāpu uz ričuka un minos uz pilnu jaudu, jo savādāk nekā nevarēja dabūt ārā to draņķi. Nu vairs tik iesnas nedaudz palikušas.
— GuiltyByAssociation (@DamagedButGoood) September 24, 2025
Kā aģentūru LETA informēja SPKC, pagājušajā nedēļā laboratoriski apstiprināto Covid-19 pozitīvo paraugu īpatsvars sasniedza 18,9%. Salīdzinoši nedēļu iepriekš pozitīvo paraugu īpatsvars bija 17,3%.
Slimnīcās no jauna stacionēti 45 pacienti ar Covid-19 infekciju, bet kopumā slimnīcās nedēļas laikā ārstējies 81 pacients ar šo diagnozi, no tiem 26 jeb 32,1% tā bija pamatdiagnoze.
Līdzīga epidemioloģiskā situācija tika novērota arī pagājušajā gadā šajā laikā, skaidro SPKC.
Par vīrusa cirkulācijas intensitātes pieaugumu liecina arī notekūdeņu monitoringa rezultāti – Latvijas notekūdeņos pieaug vīrusa koncentrācija. Dominējošais vīrusa paveids šobrīd ir Omikrona KP.3 vai tā atvasinājumi. Atsevišķās teritorijās novērots arī citu apakšlīniju īpatsvara pieaugums.
SPKC atgādina, ka vakcinācija samazina smagas slimības, stacionēšanas un nāves risku. Vakcinācija pret Covid-19 ir rekomendējama personām ar paaugstinātu smagas slimības risku.
Tā ieteicama visiem iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem, vidējas vai augstas imūnsupresijas pacientiem, tostarp pusaudžiem un bērniem no sešu mēnešu vecuma, kā arī grūtniecēm.
Vakcinēties tiek aicināti arī tie iedzīvotāji, kuri ikdienā rūpējas par senioriem vai cilvēkiem ar nopietnām veselības problēmām. Vakcinācija palīdz samazināt smagu slimības gaitu un hospitalizācijas risku. Lai saņemtu valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19, jāsazinās ar sava ģimenes ārsta praksi vai ārstniecības iestādes vakcinācijas kabinetu, atgādina SPKC.
Latvijā ir pieejamas atjaunotās Covid-19 vakcīnas Comirnaty LP.8.1, kas pielāgotas šīs sezonas cirkulējošajiem vīrusa paveidiem.
SPKC atgādina, ka oktobra vidū tiks sākta arī iedzīvotāju vakcinācija pret sezonālo gripu, lai nodrošinātu aizsardzību gripas aktīvajā sezonā. Vakcīnas Latvijā tiek piegādātas pakāpeniski, un oktobrī plānoti informatīvie pasākumi ārstiem par gripas vakcinācijas organizēšanu.