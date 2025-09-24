Foto: ZUMAPRESS/ SCANPIX/ LETA

Kas tas par jaunu vīrusu plosās Latvijā? Slimnieki atklāj nesaprotamos simptomus 0

20:46, 24. septembris 2025
Septembra vidū ziņojām, ka turpinās Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums, un saņemta informācija arī par pieciem nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu infekcijas diagnozi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) jaunākie epidemioloģiskās uzraudzības dati, tomēr sociālajos tīklos latvieši diskutē, vai parādījies arī kāds jauns vīruss, kas strauji izplatās?

Komentāros cilvēki, ka tas, iespējams, ir jauns kovida paveids. Citi norāda, ka arī slimnīcās, poliklīnikās un uzņemšanas nodaļās šoruden atkal rindas ar slimniekiem, daudzi lūdz palīdzību. Vairāki dalās pieredzē, kā slimo, kāds trīs nedēļas nevar no gultas piecelties, cits tiek sveikā ar pāris dienām vien.

Kā aģentūru LETA informēja SPKC, pagājušajā nedēļā laboratoriski apstiprināto Covid-19 pozitīvo paraugu īpatsvars sasniedza 18,9%. Salīdzinoši nedēļu iepriekš pozitīvo paraugu īpatsvars bija 17,3%.

Slimnīcās no jauna stacionēti 45 pacienti ar Covid-19 infekciju, bet kopumā slimnīcās nedēļas laikā ārstējies 81 pacients ar šo diagnozi, no tiem 26 jeb 32,1% tā bija pamatdiagnoze.

Līdzīga epidemioloģiskā situācija tika novērota arī pagājušajā gadā šajā laikā, skaidro SPKC.

Par vīrusa cirkulācijas intensitātes pieaugumu liecina arī notekūdeņu monitoringa rezultāti – Latvijas notekūdeņos pieaug vīrusa koncentrācija. Dominējošais vīrusa paveids šobrīd ir Omikrona KP.3 vai tā atvasinājumi. Atsevišķās teritorijās novērots arī citu apakšlīniju īpatsvara pieaugums.

SPKC atgādina, ka vakcinācija samazina smagas slimības, stacionēšanas un nāves risku. Vakcinācija pret Covid-19 ir rekomendējama personām ar paaugstinātu smagas slimības risku.

Tā ieteicama visiem iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem, vidējas vai augstas imūnsupresijas pacientiem, tostarp pusaudžiem un bērniem no sešu mēnešu vecuma, kā arī grūtniecēm.

Vakcinēties tiek aicināti arī tie iedzīvotāji, kuri ikdienā rūpējas par senioriem vai cilvēkiem ar nopietnām veselības problēmām. Vakcinācija palīdz samazināt smagu slimības gaitu un hospitalizācijas risku. Lai saņemtu valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19, jāsazinās ar sava ģimenes ārsta praksi vai ārstniecības iestādes vakcinācijas kabinetu, atgādina SPKC.

Latvijā ir pieejamas atjaunotās Covid-19 vakcīnas Comirnaty LP.8.1, kas pielāgotas šīs sezonas cirkulējošajiem vīrusa paveidiem.

SPKC atgādina, ka oktobra vidū tiks sākta arī iedzīvotāju vakcinācija pret sezonālo gripu, lai nodrošinātu aizsardzību gripas aktīvajā sezonā. Vakcīnas Latvijā tiek piegādātas pakāpeniski, un oktobrī plānoti informatīvie pasākumi ārstiem par gripas vakcinācijas organizēšanu.

