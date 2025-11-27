Foto: H_Ko/SHUTTERSTOCK

"Ja tiks atzīts par vainīgu.. sods būs bargs!" Ukrainas pilsonim nāksies staties tiesas priekšā aizdomās par gāzesvada "Nord Stream" spridzināšanu

LETA
16:38, 27. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Itālija ceturtdien izdevusi Vācijai Ukrainas pilsoni, kas tiek turēts aizdomās par gāzesvadu “Nord Stream” spridzināšanu, aģentūru AFP informējusi Vācijas prokuratūra.

“Apsūdzētais pārvests no Itālijas šodien,” pavēstīja federālās prokuratūras pārstāve. “Paredzēts, ka rīt Karlsrūē viņš stāsies Federālās augstākās tiesas izmeklēšanas tiesneša priekšā.”

Vācijas prokuratūra 49 gadus veco Serhiju Kuzņecovu apsūdz sprādziena organizēšanā un antikonstitucionālā sabotāžā. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņam draud 15 gadu cietumsods.
Kuzņecovs apgalvo, ka spridzināšanas brīdī dienējis Ukrainas armijā un atradies Ukrainā.

“Nord Stream 1” iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt “Nord Stream 2” vēl nebija nodots ekspluatācijā, ko arī aizkavēja Krievijas agresija pret Ukrainu.

Vācijas izmeklētāji apgalvo, ka tiem izdevies noskaidrot visu gāzesvada “Nord Stream” spridzināšanā iesaistīto personības.

Saskaņā ar izmeklētāju viedokli spridzinātāju grupā bijuši septiņi cilvēki – četri ūdenslīdēji, spridzināšanas speciālists, kuģa kapteinis un grupas vadītājs Kuzņecovs. Visi iespējamie operācijas dalībnieki ir Ukrainas pilsoņi, un Vācija izdevusi orderus viņu aizturēšanai.

Kuzņecovs tika aizturēts Itālijā augusta beigās, kad viņš tur pavadīja brīvdienas kopā ar sievu un bērniem.

Tajā pašā laikā virkne Eiropas politiķu, īpaši Austrumeiropā, norādījuši, ka “Nord Stream” no Krievijas agresijai pakļautās Ukrainas viedokļa ir leģitīms militārs mērķis.

17. oktobrī Polijas tiesa noraidīja cita “Nord Stream” spridzināšanā aizdomās turēta Ukrainas pilsoņa izdošanu Vācijai un aizturēto Volodimiru Z. tiesas zālē atbrīvoja.

Varšavas apgabala tiesnesis Darjušs Lubovskis cita starpā uzsvēra, ka Krievijas iebrukuma kontekstā ukraiņi nav uzskatāmi par teroristiem vai sabotieriem, jo “ar mērķi aizstāvēt savu dzimteni, viņi vājina ienaidnieku”.

Tādējādi Vācijas centieni uzsākt iespējamo ukraiņu diversantu tiesisko vajāšanu varētu nostādīt Berlīni visai delikātā un nepatīkamā situācijā.

Piemēram, Polijas premjerministrs Donalds Tusks, reaģējot uz Berlīnes apgalvojumiem, ka gāzesvadu “Nord Stream” spridzināšanā iesaistīta gan Kijiva, gan Varšava, pērn izteicās, ka vienīgais, kas tagad darāms “Nord Stream” “patroniem un iniciatoriem” ir “atvainoties un aizvērties”.

Savukārt pēc Volodimira Z. aizturēšanas Tusks paziņoja, ka viņa izdošana nav Polijas nacionālajās interesēs, piebilstot, ka “Eiropas, Ukrainas, Lietuvas un Polijas problēma nav tā, ka “Nord Stream 2″ tika uzspridzināts, bet gan tā, ka tas tika uzbūvēts”.

