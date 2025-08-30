Laiks gatavoties sliktākajam: zinātnieki brīdina par neiedomājamiem riskiem, kas var iznīcināt cilvēci jau tuvākajā nākotnē 0
Varbūtība, ka cilvēce var tikt iznīcināta vēl pirms šī gadsimta beigām, pieaug, un ne tikai masu iznīcināšanas ieroču dēļ. Zinātnieki brīdina, ka cilvēci apdraud jauni, reāli riski, kuru īstenošanās var notikt salīdzinoši drīz, ziņo izdevums “Daily Mail”.
Oksfordas Universitātes zinātnieks Niks Bostroms cilvēces iznīcības iespējamību nākamajā gadsimtā vērtē kā vienu pret četriem, savukārt Tobijs Ords, mākslīgā intelekta draudu eksperts, brīdina, ka cilvēce varētu pazust jau tuvāko 75 gadu laikā.
Pēc pētnieku domām, tas var notikt “katastrofiska un pilnīga civilizācijas sabrukuma” rezultātā.
Viņaprāt, tajā vainojama būs cilvēces īstenotā pārmērīgā un neilgtspējīgā planētas resursu izmantošana.
Pētnieks uzsver, ka, ja pašreizējās tendences turpināsies, esošais dzīvesveids kļūs neiespējams. “Pie pašreizējā attīstības tempa būtiskie resursi tiek izmantoti neilgtspējīgi,” brīdina Daimonds.
Viņš prognozē, ka sabiedrība būs spiesta vai nu radikāli mainīt savu dzīvesveidu, vai arī piedzīvot sabrukumu.
Arī Kembridžas Universitātes zinātnieks Lūks Kemps uzsver, ka cilvēku sabiedrības un impērijas ir lemtas sabrukumam, jo to dzinējspēks ir “nepārvarama alkatība”.
Viens no tiem ir jauns, nāvējošs vīruss, kas izplatīsies pa pasauli ātrāk nekā cilvēki spēs reaģēt – līdzīgi kā Covid-19 vai pat kā “Melnā nāve” viduslaikos.
Līdzās tam arvien nopietnākas bažas rada klimata pārmaiņas, kas notiek bezprecedenta ātrumā, desmit reizes straujāk nekā globālā sasilšana, kas pirms miljoniem gadu iznīcināja 80–90% dzīvās dabas.
Piemēram, globāla katastrofa, kas sagrautu telekomunikāciju tīklus un pārtikas piegādes, acumirklī varētu iegrūst civilizāciju haosā.
Papildus tam zinātnieks norāda uz mākslīgā intelekta radītajiem draudiem, kas var kļūt par pavisam reālām briesmām cilvēces pastāvēšanai.