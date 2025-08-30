#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
16:46, 30. augusts 2025
Varbūtība, ka cilvēce var tikt iznīcināta vēl pirms šī gadsimta beigām, pieaug, un ne tikai masu iznīcināšanas ieroču dēļ. Zinātnieki brīdina, ka cilvēci apdraud jauni, reāli riski, kuru īstenošanās var notikt salīdzinoši drīz, ziņo izdevums “Daily Mail”.

Oksfordas Universitātes zinātnieks Niks Bostroms cilvēces iznīcības iespējamību nākamajā gadsimtā vērtē kā vienu pret četriem, savukārt Tobijs Ords, mākslīgā intelekta draudu eksperts, brīdina, ka cilvēce varētu pazust jau tuvāko 75 gadu laikā.

Pēc pētnieku domām, tas var notikt “katastrofiska un pilnīga civilizācijas sabrukuma” rezultātā.

Tikmēr Pulicera balvas laureāts, rakstnieks Džareds Daimonds, izsaka vēl pesimistiskāku prognozi: viņš apgalvo, ka cilvēku izredzes izdzīvot pēc 2050. gada –  tas ir, jau pēc 25 gadiem — nepārsniedz 50 pret 50.

Viņaprāt, tajā vainojama būs  cilvēces īstenotā pārmērīgā un neilgtspējīgā planētas resursu izmantošana.

Pētnieks uzsver, ka, ja pašreizējās tendences turpināsies, esošais dzīvesveids kļūs neiespējams. “Pie pašreizējā attīstības tempa būtiskie resursi tiek izmantoti neilgtspējīgi,” brīdina Daimonds.

Viņš prognozē, ka sabiedrība būs spiesta vai nu radikāli mainīt savu dzīvesveidu, vai arī piedzīvot sabrukumu.

Arī Kembridžas Universitātes zinātnieks Lūks Kemps uzsver, ka cilvēku sabiedrības un impērijas ir lemtas sabrukumam, jo to  dzinējspēks ir “nepārvarama alkatība”.

Viņš norāda, ka kodolieroči nebūt nav lielākais drauds cilvēcei – tam klāt nāk jauni, reāli riski, kuru īstenošanās iespējamība šķiet lielāka nekā jebkad agrāk.

Viens no tiem ir jauns, nāvējošs vīruss, kas izplatīsies pa pasauli ātrāk nekā cilvēki spēs reaģēt – līdzīgi kā Covid-19 vai pat kā “Melnā nāve” viduslaikos.

Līdzās tam arvien nopietnākas bažas rada klimata pārmaiņas, kas notiek bezprecedenta ātrumā, desmit reizes straujāk nekā globālā sasilšana, kas pirms miljoniem gadu iznīcināja 80–90% dzīvās dabas.

Eksperti arī brīdina par kaskādes tipa katastrofām – savstarpēji saistītu risku virkni, kas var novest pie pilnīgas civilizācijas sabrukuma.

Piemēram, globāla katastrofa, kas sagrautu telekomunikāciju tīklus un pārtikas piegādes, acumirklī varētu iegrūst civilizāciju haosā.

Papildus tam zinātnieks norāda uz mākslīgā intelekta radītajiem draudiem, kas var kļūt par pavisam reālām briesmām cilvēces pastāvēšanai.

