Vai zināt, cikos piedzimāt? Atbilde var atklāt rakstura īpašības, kuras paši nebijāt pamanījuši 0
Daudzi ir pārliecināti, ka cilvēka raksturu zināmā mērā ietekmē viņa zodiaka zīme, taču internetā popularitāti iemantojusi arī cita teorija – nozīme varētu būt ne tikai dzimšanas datumam, bet arī precīzam laikam, kad cilvēks nācis pasaulē.
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