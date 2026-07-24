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Vai zināt, cikos piedzimāt? Atbilde var atklāt rakstura īpašības, kuras paši nebijāt pamanījuši 0

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kokteilis.lv
18:43, 24. jūlijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Daudzi ir pārliecināti, ka cilvēka raksturu zināmā mērā ietekmē viņa zodiaka zīme, taču internetā popularitāti iemantojusi arī cita teorija – nozīme varētu būt ne tikai dzimšanas datumam, bet arī precīzam laikam, kad cilvēks nācis pasaulē.

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