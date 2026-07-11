VIDEO, FOTO. “Visi dejoja!” Politiķi met pie malas savus pienākumus un stājas pie DJ pults 2
Sarunu festivāla LAMPA pirmā diena piektdien noslēdzās ar vienu no festivāla ierastajām tradīcijām – Politiķu disko, kurā dažādu politisko spēku pārstāvji uz brīdi nolika malā ikdienas darbu un stājās pie DJ pults, rūpējoties par muzikālo noskaņu festivāla apmeklētājiem.
Šogad pasākumā piedalījās ārlietu ministre Baiba Braže, izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns un politiskās partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētāja Agnese Lāce. Vakara muzikālo programmu palīdzēja veidot arī DJ Māra Sleja.
Sarunu festivāls LAMPA ik gadu pulcē ne tikai diskusiju dalībniekus un klausītājus, bet arī politiķus, kuri piedalās gan diskusijās, gan citās festivāla aktivitātēs. Arī šogad festivālā uzmanību piesaistīja vairāku politiķu publiskā klātbūtne. Piemēram, partijas “Latvija pirmajā vietā” līderis Ainārs Šlesers festivālu apmeklējis kopā ar brangu skaitu biedriem.
Ar video no pasākuma sociālajos tīklos dalījās bijusī Ministru prezidente Evika Siliņa, publicējot fragmentu, kurā pie DJ pults redzama ārlietu ministre Baiba Braže. Ierakstam pievienots komentārs: “Baiba Braže malacis! Pirmā vieta Lampas disko vispār bez jautājumiem. Visi dejoja.”
Publicētajā video redzams, ka pie DJ pults muzicē Baiba Braže, kamēr skatuves priekšā pulcējušies festivāla apmeklētāji dejo un izbauda vakara noskaņu.
Nereti daļa politiķu Sarunu festivālu LAMPA izmanto ne tikai diskusijām, bet arī kā iespēju vairot savu publisko atpazīstamību.
View on Threads