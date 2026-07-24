Alla Pugačova

Pastaiga Jūrmalā atklāj skarbo realitāti: Alla Pugačova atzīstas, ka knapi var paiet 0

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kokteilis.lv
20:28, 24. jūlijs 2026
Kokteilis Dzīvo

Krievijas estrādes zvaigzne Alla Pugačova, kura pēdējos gados reti publiski runā par savu privāto dzīvi un veselību, šoreiz pārsteigusi ar negaidīti atklātu atzīšanos. Pastaigas laikā Jūrmalā dziedātāja neslēpa, ka pārvietošanās viņai kļuvusi arvien grūtāka.

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Par notikušo vēsta Telegram kanāls “Bozhena”, atsaucoties uz sabiedrības dāmu Boženu Rinsku.

Pēdējos gados Pugačova dzīvo noslēgtāku dzīvi, izvairās no sabiedriskiem pasākumiem un intervijas sniedz reti. Tomēr par tradīciju kļuvusi viņas vasaru pavadīšana Jūrmalā, kur maigais Baltijas klimats palīdz vieglāk panest karstumu.

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Arī šovasar dziedātāja ieradusies Latvijā kopā ar saviem 12 gadus vecajiem dvīņiem Hariju un Lizu.

Kā stāsta Rinska, viņas draugi Pugačovu sastapuši pastaigā gar jūru. Sarunas laikā meita Liza pievērsusi mātes uzmanību gados vecam taksim, kuram vecuma dēļ bija grūti pārvietoties. Dziedātāja uz to reaģējusi ar humoru, taču vienlaikus atklāti raksturojusi arī savu pašsajūtu.

“Nu, es arī knapi varu paiet, knapi varu pavilkt kājas. Bet es vēl esmu dzīva. Lai dzīvo arī viņa. Un ar prieku!” Božena citē Pugačovas sacīto.

Aculiecinieki stāsta, ka šoreiz Pugačova pastaigā devusies bez spieķa, lai gan pēdējos mēnešos tas bijis viņas pastāvīgs pavadonis. Kā vēsta ārvalstu mediji, dziedātāju jau vairākus gadus nomoka locītavu problēmas.

Tiek pieļauts, ka pēc pārcelšanās uz Kipru karstais klimats tās varētu būt vēl vairāk saasinājis.

Lai gan Pugačova par savu veselību publiski izsakās ļoti reti, šī īsā, taču atklātā piezīme daudziem viņas cienītājiem kļuvusi par vienu no atklātākajiem komentāriem par pašsajūtu pēdējo gadu laikā.

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