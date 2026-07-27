Foto: LETA

24 bezdarbnieki vēlas kļūt par Saeimas deputātiem – lūk, kurās partijās viņu ir visvairāk 0

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LETA
7:32, 27. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Uz 15. Saeimu kandidē 24 bezdarbnieki no 12 sarakstiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) sniegtā informācija.

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Visvairāk bezdarbnieku – četri – ir sarakstā “Latvija pirmajā vietā” (LPV). Pa trim bezdarbniekiem ir “Gobzema sarakstā”, “Saskaņas centra” (SC) sarakstā un partijas “Stabilitātei!” sarakstā.

Uz Saeimu kandidē arī divi bezdarbnieki no “Latvijas attīstībai” (LA), “Progresīvajiem” un Jaunās konservatīvās partijas (JKP). Viens bezdarbnieks ir partijas “Austošā saule Latvijai”, Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), Apvienotā saraksta (AS), “Mēs mainām noteikumus” (MMN) un Nacionālās apvienības (NA) sarakstos.

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Vienīgie saraksti, kuros nav atrodami bezdarbnieki, ir “Jaunā vienotība” (JV) un “Suverēnā vara”/”Apvienība Jaunlatvieši” (SV/AJ).

Tāpat CVK sniegtā informācija liecina, ka uz Saeimas deputāta krēslu pretendēs arī 45 pensionāri no 13 sarakstiem.

Visvairāk – deviņi – pensionāri startēs no SC, seši – no LPV un JKP, bet pa četriem – no NA un LA.

Trīs pensionāri atrodami ASL, ZZS un SV/AJ sarakstos. Pa diviem pensionāriem gaidāmajās parlamenta vēlēšanās startēs no JV un “Gobzema saraksta”, bet pa vienam pensionāram ir “Progresīvo”, “Stabilitātei!” un MMN sarakstos.

Neviena pensionāra nav AS sarakstā.

Jau vēstīts, ka 15. Saeimas vēlēšanas gaidāmas 3. oktobrī. Tajās kandidēs kopumā 1431 kandidāts no 14 sarakstiem.

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