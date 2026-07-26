Pļauku Putinam sejā! Kazahstānas prezidents negaidīti pārsteidz diktatoru 0
Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs sestdien aicināja Krievijas līderi Vladimiru Putinu “iesaldēt” karu Ukrainā.
“Neslēpšu, ka saņemu daudz signālu, par kuriem jūs informēju arī telefoniski. Tie ir signāli no Eiropas un Amerikas Savienotajām Valstīm par pašreizējo situāciju konfliktā starp Ukrainu un Krieviju,” paziņoja K. Tokajevs.
V. Putina un K. Tokajeva tikšanās notika Krievijas pilsētā Omskā, kur risinājās 22. Krievijas un Kazahstānas starpreģionālās sadarbības forums.
Runājot par Krievijas sākto pilna mēroga konfliktu, K. Tokajevs sacīja, ka kara pirmsākumi “daudziem, arī mums, nav līdz galam saprotami”.
Viņš norādīja, ka Armēnijas un Azerbaidžānas karu iemesli bijuši “skaidri”, taču “šajā gadījumā to saprast ir ļoti grūti”.
Tikšanās laikā Kazahstānas prezidents arī uzslavēja V. Putinu par, viņa vārdiem, “vislielāko diplomātisko elastību”.
“Ja drīkstu izteikt savu pieticīgo viedokli, jo man tika jautāts, iespējams, ir pienācis laiks iesaldēt šo konfliktu un atgriezties pie Stambulas formulas 2.0,” viņš paziņoja.
Krievija un Ukraina piedalījās sarunās Stambulā drīz pēc tam, kad Krievija 2022. gadā sāka pilna mēroga iebrukumu, kā arī 2025. gadā, taču šīs sarunas nepalīdzēja panākt izrāvienu.
Kazahstāna ir Krievijas sabiedrotā, tomēr tā nekad nav paudusi atbalstu karam Ukrainā, kas radījis bažas Kremļa partneriem Vidusāzijā.
“Ar lielvaru, tostarp Krievijas, sniegtajām drošības garantijām mēs varētu virzīties uz ilgi gaidīto mieru,” sacīja K. Tokajevs. “Šis konflikts ir jāizbeidz.”
“Kā izkļūt no šīs situācijas? Neviens nezina, jo abas puses turas pie savām pozīcijām. Taču, no otras puses, pastāv iespēja visu iesaldēt,” turpināja K. Tokajevs.
Viņš piebilda: “Žēl, ka iet bojā jauni cilvēki. Tas viss ir jāaptur.”
Atbildot uz to, V. Putins paziņoja, ka tikšanās laikā informēs K. Tokajevu par kara gaitu.
Diplomātiskās sarunas, kuru mērķis ir izbeigt vairāk nekā četrus gadus ilgušo karu, ir iestrēgušas, bet V. Putins vairākkārt paziņojis, ka Krievija ar militāru spēku plāno ieņemt atlikušo Ukrainas austrumu daļu.
Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs vēlāk paziņoja, ka V. Putins detalizēti iepazīstinājis K. Tokajevu ar pašreizējo Krievijas militāro operāciju Ukrainā stāvokli.
D. Peskovs citēja Kremļa vadītāju, kurš apgalvojis, ka “konflikta iesaldēšana pati par sevi nav iespējama, ņemot vērā Kijivas pozīciju”, un ka karadarbību varētu apturēt jau šodien, ja Kijiva pieņemtu attiecīgus lēmumus.
Pagājušajā mēnesī V. Putins paziņoja, ka Krievija turpinās prasīt, lai Ukraina atkāpjas no četriem reģioniem, kurus Krievija uzskata par savu teritoriju, un publiski atsakās no plāniem pievienoties NATO kā miera nosacījumiem.