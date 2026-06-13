“Jau otro dienu mokāmies un netiekam galā!” Vai tev izdosies atšifrēt šo neparasto mīklu? 0
Reizēm pietiek ar vienu šķietami vienkāršu attēlu, lai tas izraisītu pamatīgas diskusijas internetā. Tieši tā noticis sociālajā tīklā “Threads”, kur kāds vīrietis dalījies ar mīklu, kas, kā izrādās, lika lauzīt galvu ne tikai viņam pašam.
“Majas čatiņā trešā stāva kaimiņiene ievietojusi šādu prāta mežģi. Jau otro dienu mokamies un nekādi netiekam galā,” viņš raksta pie publicētā attēla.
Mīklā redzama neliela guļbūves mājiņa, blakus attēlots pacelts rādītājpirksts, bet zem abiem attēliem redzams skaitlis 3,14.
Lai gan mīkla sastāv tikai no trim elementiem, tā izrādījusies daudz sarežģītāka, nekā sākumā varētu šķist. Komentāru sadaļā cilvēki steidza piedāvāt savas versijas, cenšoties atšifrēt, ko īsti nozīmē mājiņa, pirksts un skaitlis 3,14.
Daudzi uzmanību pievērsa tieši pēdējam elementam, jo 3,14 matemātikā ir labi zināmais skaitlis π jeb “pī”. Tāpēc netrūka minējumu, kuros tika meklēta saistība ar šo simbolu.
Piedāvātās atbildes bija ļoti dažādas. Daži komentētāji uzskatīja, ka risinājums slēpjas vārdspēlē, savukārt citi bija pārliecināti, ka galvenā nozīme ir tieši skaitlim 3,14.
Lūk, komentētāju minējumi:
“Pirts, pirksts, pi,” rakstīja kāda sieviete, mēģinot savienot visus attēlā redzamos elementus.
Savukārt cita komentētāja piedāvāja pavisam citu versiju: “Mājiņa/māja, viens, pi. Mājpiens – mājpiens?”
Netrūka arī humoristisku minējumu.
“Jumts pi**ets?”
īsi komentēja viens no lietotājiem.
“Nam-pī-sgējs?” rakstīja cita sieviete.
Vēl kāda komentētāja bija pārliecināta, ka visa atslēga slēpjas skaitlī 3,14 un tajā, ko tas simbolizē.
“Tikai piiii, ņemot vērā 3,14… Smalka norāde, ja tas pirksts, uz “labsajūtu”! Kā pirtiņā ir piiii! Labajā nozīmē! Vai cilvēkiem pārlaime! Ja šis gadījums – izcili!” viņa rakstīja.
Citi atzina, ka, jo ilgāk skatās uz attēlu, jo vairāk apjūk. Daži mēģināja risinājumu meklēt matemātikā, citi – sadalot attēlos redzamos objektus atsevišķās zilbēs vai skaņās.
Lai gan ieraksts piesaistīja lielu uzmanību un komentāru sadaļā izskanēja virkne dažādu versiju, šķiet, ka vienprātības par pareizo atbildi tā arī nav.
Bet kā šķiet tev? Vai mājiņa, pirksts un skaitlis 3,14 slēpj pavisam vienkāršu atbildi, vai arī šī ir viena no tām mīklām, kas liek lauzīt galvu daudz ilgāk, nekā sākotnēji šķiet?