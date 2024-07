Vētra Daugavpilī. 2024. gada 19. jūnijs

Vētra plosīsies līdz pirmdienas pusdienlaikam; Rīgā un Jelgavā aicina iedzīvotājus palikt mājās Ieteikt







Stiprākais vējš un intensīvākie nokrišņi Latvijā gaidāmi pirmdien naktī un no rīta, stihija vissmagāk skars Rīgas līča dienvidu piekrasti un Zemgali, liecina jaunākās laika prognozes. Vētra visvairāk plosīsies Rīgas līča piekrastē Tukuma novadā, kā arī Jūrmalā, Mārupes novadā, Rīgā un Ādažu novadā laika periodā no vēla svētdienas vakara līdz pirmdienas priekšpusdienai. Pirmdienas pēcpusdienā ziemeļu, ziemeļrietumu vējš kļūs lēnāks, bet saglabāsies brāzmains.

Rīgas līča krastā vēja ātrums brāzmās var sasniegt 30 metrus sekundē, tālāk no jūras Vidzemes dienvidrietumos un Zemgalē daudzviet gaidāmas brāzmas līdz 22-27 metriem sekundē. Latvijas austrumu novados, kā arī lielā daļā Kurzemes vējš būs krietni lēnāks un neradīs būtiskus postījumus. Lielākā daļa nokrišņu gaidāma līdz pirmdienas rītam, lai gan vietām valstī stipri līs arī pirmdien dienā. Spēcīgākās lietavas prognozētas Tukuma, Dobeles, Jelgavas novadā un Bauskas novada rietumu pusē, kā arī Jūrmalā, Rīgā un Pierīgā – Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ropažu un Ādažu novadā.

Minētajā teritorijā daudzviet būs vairāk nekā 100 milimetru nokrišņu, vietām lietus daudzums var sasniegt pat 200 milimetru jeb aptuveni 30% no visa gada normas. Gaidāma zemāko vietu applūšana un iespējami arī plaši plūdi, kas vietām var būt lielākie novērojumu vēsturē. Mazākās lietavas prognozētas Latgalē, Sēlijā un Vidzemes dienvidaustrumu daļā. Sagaidāms, ka šajā reģionā nokrišņu daudzums nepārsniegs 20-40 milimetrus un nebūs plūdu.

Jau ziņots, ka gaidāmā ļoti stiprā lietus un vēja dēļ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts centrālajā daļā ir izsludinājis divus sarkanos jeb augstākā līmeņa brīdinājumus.

Jelgavā applūdušas ielas, pašvaldība aicina iedzīvotājus pirmdien palikt mājās

Jelgavā svētdienas vakarā ir applūdušas ielas, un pašvaldība paredz, ka, turpinoties prognozētajai stiprajai līšanai, arī pirmdienas rītā pilsētā būs satiksmes problēmas, tāpēc jelgavnieki iespēju robežās tiek aicināti jaunās nedēļas pirmajā dienā palikt mājās vai vismaz neizmantot privāto transportu. Kā informē Jelgavas domes Sabiedrisko attiecību departaments, pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” speciālisti svētdienas vakarā apsekojuši pilsētu un konstatējuši, ka jau ap plkst.21 vairākas ielas un krustojumi sākuši applūst, jo lietus ūdens sūknētavas nespēj novadīt lielo ūdens daudzumu. Svētdien līdz plkst.21.30 fiksētais nokrišņu daudzums Jelgavā bija 61,09 milimetri uz kvadrātmetru.

‼️Šonakt un rīt, 29/07, Jelgavas teritorijā spēkā @LVGMC_Meteo vietnē https://t.co/5m7pKGdOIZ izsludinātais 🔴"Sarkanais" brīdinājums par gaidāmo vētru un lietu.

☎️Par laikapstākļu radītajām problēmām pilsētā ziņo POIC, zvanot pa iedzīvotāju bezmaksas atbalsta tālruni 8787. pic.twitter.com/c8AAd5MajG — POIC JELGAVA (@poic_jelgava) July 28, 2024

Prognozējot, ka lietus un vējš, kas turpināsies visu nakti, var radīt arī būtiskus postījumus, jau šobrīd “Pilsētsaimniecība” ir piesaistījusi uzņēmumu, ar kuru tai ir noslēgts līgums, par vētrā lauztu koku zāģēšanu un brauktuvju atbrīvošanu no nolūzušiem kokiem, ja gadījumā glābšanas dienests noslodzes dēļ nespēs operatīvi ierasties. Tāpat, neatkarīgi no laikapstākļiem, jau uzdots pirmdien agri no rīta sākt gūliju tīrīšanu pilsētā, kas būs nosprostotas vēja sanesto lapu un citu sanesumu dēļ. Svētdienas vakarā atslēgti arī strūklakas sūkņi Jāņa Čakstes bulvārī, jo, paaugstinoties ūdenslīmenim upē, sūkņi applūstu un tiktu bojāti.

Situācija Jelgavā uz plkst. 23:25 Ļoti stipras lietusgāzes kopā ar krasām vēja brāzmām. Pilsētas centrā nokrišņu daudzums jau sasniedz 65-70 mm. Vēja brāzmas līdz 19,8 m/s. Turpina arvien plašāk applūst ielas un pagalmi. https://t.co/hvyOJWAKgL pic.twitter.com/cFKgH1Pw4Q — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 28, 2024

Jaunākās prognozes liecina, ka stihija vissmagāk skars Rīgas līča dienvidu piekrasti un Zemgali.

Autovadītāji pirmdien Rīgas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas

Lai atvieglotu glābšanas dienestu darbu un mazinātu satiksmes intensitāti galvaspilsētā, pirmdien, 29.jūlijā, gaidāmo ļoti stipro lietavu un vētras laikā, autovadītāji SIA “Rīgas satiksme” sabiedrisko transportu – autobusus, trolejbusus un tramvajus – varēs izmantot bez maksas. Kā aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs Mārtiņš Vilemsons, par tā saucamo “vētras biļešu” ieviešanu galvaspilsētā svētdien ārkārtas sēdē vienojusies pašvaldības Civilās aizsardzības komisija un tiks izdots attiecīgs pilsētas izpilddirektora rīkojums.

Šajā laikā par braukšanai sabiedriskajā transportā derīgu dokumentu tiks uzskatīta vieglā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība. Tā saucamā automašīnas tehniskā pase kā braukšanai derīgs dokuments jāuzrāda tikai kontroles laikā, tā nav jārāda transportlīdzekļa vadītājam. Šo iespēju var izmantot jebkura pilngadīga persona, autovadītāja apliecībai nav obligāti jābūt līdzi. Reģistrācijas apliecība apliecinās, ka konkrētais transportlīdzeklis tajā brīdī neatrodas satiksmē, kas ir pašvaldības mērķis, skaidroja Vilemsons.

LETA jau ziņoja, ka sinoptiķu prognozēto ekstremālo meteoroloģisko laika apstākļu dēļ

Rīgas dome ir izplatījusi aicinājumu rīdziniekiem pirmdien, 29.jūlijā, nedoties ārā no mājām. Vecāki Rīgā tiek aicināti nevest savus bērnus uz bērnudārziem, tomēr Rīgas pašvaldība nodrošinās bērnudārzu darbību, ja vien nebūs būtisku ūdens un elektrības padeves traucējumu.

Tāpat pašvaldība aicina uz darbu nedoties skolēniem, kuri vasarā strādā Rīgas domes iestādēs un uzņēmumos.

Tikmēr kāds sociālo tīklu lietotājs vietnē “Instagram” publicējis stāstu, kurā redzams, ka plūdi skāruši Ventspili.

Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram” stāsta

Mārupē par stiprā vēja upuri kļuvis pirmais batuts.

Citi sociālo tīklu lietotāji prāto, kur palikusi solītā vētra un lietus.

Kur tā vētra pašlaik ir? Pie Valkas tagad mierīgi, viegls lietus — Baiba Goba 🇱🇻❤️💙💛 (@BaibaG) July 28, 2024

Vētra tomēr nebūs, jo es šodien nodevu pudeles un iznesu bioloģiskos atkritumus komposta, tādā veidā apstādinot globālo sasilšanu. Varat neteikt man paldies. Daži varoņi nenēsā apmetni. — Kaspars Hercmanis (@KasparsH) July 28, 2024

Vēl kāds sociālo tīklu lietotājs dalās ar Polijas praksi. Ja gaidāms negaiss vai stiprs lietus, katram mobilā telefona lietotājam tiek nosūtīta īsziņa, kurā atbildīgie dienesti ziņo par gaidāmo dabas stihiju un aicina meklēt patvērumu.

Nesen Polijā saņēmu šādu sms. Nesaprotu kāpēc Latvijā netiek izsūtītas šādas ziņas, zinot, ka tuvojas gadsimta vētra?! @ugunsdzeseji @boms_tricis pic.twitter.com/OlilrBTH2r — Ingemārs (@ingemarsmusins) July 28, 2024

Ja esi cietis no vētras postījumiem vai esi iemūžinājis skarbo dabas stihiju, padalies ar savu stāstu, fotogrāfijām vai video, sūtot uz [email protected]!