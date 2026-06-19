Jaunas nodokļu apiešanas shēmas: Grišins norāda uz problemātiskajām nozarēm 0

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LA.LV
0:07, 20. jūnijs 2026
Ziņas Ekonomika

Latvijā joprojām aktuāla problēma ir aplokšņu algas un izvairīšanās no nodokļu nomaksas, īpaši iedzīvotāju ienākuma nodokļa jomā. Nodokļu un muitas policijas priekšnieks, ģenerālis Andrejs Grišins TV24 raidījumā “Dienas personība” norāda, ka ēnu ekonomikas īpatsvars valstī joprojām ir augsts.

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Viņš atsaucas uz pētījumiem, tostarp Stokholmas Ekonomikas augstskolas profesora prezentētajiem datiem, kas rāda, ka ēnu ekonomikas apjoms Latvijā ir aptuveni piektā daļa no kopējās ekonomikas.

Grišins skaidro, ka izvairīšanās no nodokļiem notiek dažādos veidos. Daļa gadījumu saistīta ar nelegālu nodarbināšanu un algu maksāšanu “aploksnēs”, taču parādās arī jaunas shēmas. To vidū ir situācijas, kad Latvijas uzņēmumi iesaista ārvalstīs reģistrētus būvniecības pakalpojumu sniedzējus, tādējādi sarežģījot nodokļu nomaksas kontroli.

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Pēc viņa teiktā, šādas shēmas tiek izmantotas ne tikai būvniecībā, bet arī pakalpojumu nozarēs, tostarp ēdināšanā, skaistumkopšanā, tirdzniecībā un auto remontā. Tieši šajās jomās, kā uzsver Grišins, ir konstatējams lielākais ēnu ekonomikas īpatsvars.

Nodokļu un muitas policija norāda, ka cīņa ar aplokšņu algām ir viena no galvenajām prioritātēm, un darbs pie šo pārkāpumu ierobežošanas turpinās.

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