Sliktas prognozes Latvijai: ekonomikas izaugsme būs lēnāka, nekā gaidīts 0
Latvijas Banka samazinājusi Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8% līdz 2%, otrdien, iepazīstinot ar jaunākajām ekonomikas prognozēm, sacīja Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste.
Vienlaikus ekonomikas pieauguma prognoze 2027. gadam samazināta no pērn decembrī prognozētajiem 2,9% līdz 2,4%, bet 2028. gadam IKP pieauguma prognoze samazināta no 3,2% līdz 3%.
Latvijas Bankā atzīmēja, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmes izredzes.
Pēc centrālajā bankā minētā, ārējās vides satricinājumi vājina ārējo pieprasījumu un pastiprina patērētāju un investoru piesardzību. Savukārt ieguldījumi militāro un divējāda lietojuma preču ražošanā, kā arī citu nozīmīgu valsts projektu realizācija ir arvien lielāks izaugsmes balsts, kas ļauj saglabāt mērena pieauguma prognozi. Tādējādi IKP izaugsme tuvākajos gados ir gaidāma gausāka, tomēr joprojām pozitīva.
Tāpat Latvijas Bankā norāda, ka Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības ietekmē palielinās transporta, degvielas, iepakojuma, minerālmēslu un citas izmaksas. Šobrīd lauksaimnieki, ražotāji, tirgotāji un citi tautsaimniecības dalībnieki izmaksu pieaugumu lielā mērā absorbē uz peļņas maržu un noliktavās iepriekš sarūpēto starppatēriņa preču rēķina. Tādējādi daļa no izmaksu pieauguma kā reāls slogs īstenosies tikai nākamajā izejmateriālu sarūpēšanas posmā.
Iepriekš izveidotie uzkrājumi, pēc Latvijas Bankā minētā, amortizēs jaunus piesardzības viļņus, palīdzot saglabāt mērenu privātā patēriņa izaugsmi. Tādējādi straujāka patēriņa atjaunošanās, kas tika prognozēta iepriekš, atkal jāatliek – galvenokārt ģeopolitisko satricinājumu dēļ.
Latvijas Bankā arī norāda, ka nenoteiktības fons palēninās investīciju izaugsmi, tomēr kopumā saglabāsies pērn sasniegtais augstais investīciju līmenis un tas pat spēcināsies 2028. gadā. Šo salīdzinošo stabilitāti palīdzēs uzturēt vairāki faktori – ieguldījumi militāro preču ražošanā, mājokļu būvniecības sasparošanās un lielie valdības investīciju plāni un aizsardzības izdevumi.
Tāpat Latvijas Bankā atzīmē, ka darba tirgus saglabājas saspringts, lai gan vājākas ekonomiskās izaugsmes dēļ darbaspēka pieprasījums nedaudz mazinās.
Bezdarba prognoze ir nedaudz paaugstināta. Darbaspēka piedāvājums būtiski nepieaug, jo iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes kāpums tikai daļēji kompensē sabiedrības novecošanu un migrācijas plūsmu ietekmi. Vienlaikus darbaspēka pieprasījums mazinās tikai nedaudz, tāpēc darba tirgus saglabāsies saspringts un bezdarbs prognožu periodā turpinās sarukt.
Savukārt algu pieaugums saglabāsies spēcīgs, tomēr tas tiek prognozēts nedaudz lēnāks, nekā lēsts decembrī. To noteiks vājāka ekonomiskā izaugsme un mērenāks darbaspēka pieprasījums. Vienlaikus augstāka inflācija ierobežos straujāku algu kāpuma palēnināšanos, norāda Latvijas Bankā.
Centrālajā bankā prognozē, ka bezdarbs 2026. gada beigās Latvijā būs 6,7% apmērā no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, 2027. gada beigās – 6,5%, bet 2028. gada beigās – 6,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.
Savukārt bruto algas pieaugums 2026. gadā prognozēts 7,4% apmērā, 2027. gadā – 7,3% apmērā, bet 2028. gadā – 7,5%.