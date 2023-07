Foto: SHUTTERSTOCK

Jauns rekords? Jau no agra svētdienas rīta elektrības cena biržā noslīdēs krietni zem nulles







Svētdien elektrība pēc biržas cenām Baltijas un Skandināvijas valstīs vairākas stundas būs pieejama krietni zem nulles, Latvijā brīžiem cena būs pat mīnus septiņi centi par kilovatstundu (KWh), liecina “Nordpool” informācija.

Šis varētu būt vēsturiski vien no zemākajām jebkad biržā fiksētajiem elektrības cenu līmeņiem Latvijā.

Elektrība par velti un ar negatīvu vērtību būs no plkst.5 līdz plkst.18. Piemēram, laikā no plkst.14 līdz 15 elektrības cena būs negatīva – mīnus 2,6 eirocenti par KWh, no plkst.15 līdz 16 cena būs mīnus 6,8 eirocenti par KWh, bet plkst.16 līdz 17 tā būs mīnus 5,8 eirocenti par KWh, liecina “Elektrum” informācija. Norādītā cena ir ar pievienotās vērtības nodokli.

AS “Latvenergo” Komunikācijas direktors Andris Siksnis aģentūrai LETA skaidroja, ka pašlaik cenas biržā ietekmē saules un vēja enerģijas ražošanas jaudas. Eiropā ir labvēlīgi laikapstākļi, lai tiktu saražots pietiekami daudz zaļās enerģijas.

Tāpat cena ir krietni zem nulles atzīmes arī tāpēc, ka elektrības patēriņš brīvdienās ir mazāks, nekā darba dienās, kad strādā lielie uzņēmumi.

Taujāts par negatīvo elektroenerģijas cenu ietekmi uz patērētājiem, uzņēmuma pārstāvis norādīja, ka, ja klients ir noslēdzis līgumu par biržas cenu, tad viņš maksā tieši tik, kāda cena tirgū ir bijusi. Parasti gan klients norēķinās par elektrību reizi mēnesī, un negatīva cena neilgst dienām, atzīmēja Siksnis.

Elektrības par velti un ar negatīvu vērtību pēc biržas cenām ir arī sestdien.

Svētdien elektrības cena biržā sasniegs jaunu rekordu – līdz šim lielākos mīnusus. Tas tādēļ, ka brīvdiena, daudzviet Eiropā pūtīs stiprs vējš, vienlaicīgi daudz saražos saules paneļi. Tabulā norādīts Centrāleiropas laiks, jāpieskaita viena stunda klāt. https://t.co/mHNAXsRv8B pic.twitter.com/AZCLz3BhjP — Jānis Trallis (@meteozinas) July 15, 2023