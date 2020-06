Foto: Pexels

Auns

Jebkuri darbi prasīs no tevis uzdrīkstēšanos un pat mazliet drosmes, taču nebaidies – viss izdosies! Galvenais izvairies no konfliktiem ar citiem, it īpaši, ja runa ir par taviem kolēģiem.

Vērsis

Ja tev kaut kas šodien neizdodas, izmēģini alternatīvo ceļu. Tev būs laba iespēja šodien būt pamanītam vairākās jomās. Tāpat arī, ļoti iespējams, tavus centienus pamanīs priekšniecība.

Dvīņi

Jebkura darbība, ko tu šodien darīsi, nepaliks bez sekām, tāpēc esi modrs – nedari otram to, ko nevēlies, lai nodara tev. Šis ir vienkāršs noteikums, bet reizēm grūti piepildāms reālajā dzīvē.

Vēzis

Šodien centies atturēties no dažādām aktivitātēm, jebkuru darbu, ko dari, centies darīt nesteidzīgi un ar dubultu atbildību. Ja tu esi vientuļš, iespējams, tev radīsies iespēja iepazīties!

Lauva

Darbā var gadīties dažādas ķibeles un arī lielākas problēmas, tomēr tu to spēsi atrisināt bez paliekošām sekām. Galvenais neķer kreņķi un nepārspīlē esošo situāciju.

Jaunava

Ja tu esi labā fiziskajā un emocionālajā formā, jebkuras grūtības šodien (un tādas būs) – tu atrisināsi veikli. Esi uzmanīgs pret neīstiem draugiem, paklausies, ko viņi runā tev aiz muguras. Iespējams, tev nāksies izrevidēt draugu sarakstu…

Svari

Šodien tev gaidāma ļoti aktīva diena – tavā grafikā nebūs brīva ne stundiņa. Lieli plāni un lielas ieceres – visdrīzāk, ka tas viss arī piepildīsies.

Skorpions

Šī diena gaidāma labvēlīga profesionālajā sfērā. Šis arī ir veiksmīgs laiks, lai sakārtotu attiecības ar sev mīļajiem cilvēkiem, kā arī izlīgtu ar kādu, ar ko tu ilgi esi bijis konfliktā.

Strēlnieks

Tu vari būt lielisks stratēģis, ja vien pratīsi atrast sev interesējošu tēmu. Daudzi darbi tev šodien izdosies viegli, galvenais “nelidinies mākoņos”.

Mežāzis

Jebkurš uzdevums, ko tu šodien vēlēsies atrisināt, ir jāuztver nopietni – bez steigas un bez emocijām. Visu kārtīgi apdomā, pirms rīkoties. Ja kaut kas neizdodas, neķer kreņķi, rīt būs atkal jauna diena. Labvēlīgs laiks, lai iegādātos dārgus, bet ieplānotus iepriekš, pirkumus.

Ūdensvīrs

Šodien tu vari plānot tuvākās dienas, kā arī darīt tos darbus, kuriem dažādu iemeslu dēļ tev visu laiku nepietika laika. Tu varēsi izdarīt daudz vairāk, nekā tu domā.

Zivis

Šī diena ir labvēlīga dažādu sarežģītu jautājumu risināšanai. Pievērs uzmanību informācijai, kas šodien pie tevis nokļūst – kas to saka, no kurienes tā nāk? Centies atšifrēt patiesību no meliem! Neaizņemies šodien naudu un nevienam to arī neaizdod. Rūpējies par savu veselību. Ja jūties noguris – atpūties.