Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Vēlos pirkt zemeņu stādus. Kuras jaunās šķirnes ir labākas?” – jautā Aija Zaubē.

Izvairies ārzemnieču

“Zemeņu stādus iesaku pirkt tikai no sertificētiem audzētājiem, nevis kaut kur dabūt pa lēto. Sevišķi bīstami iegādāties no ārzemēm ievestus augus, kā to nereti dara jaunu šķirņu kolekcionāri,” skaidro zemeņu audzētājs ar 21 gada pieredzi Ilmārs Gulbis no zemeņu audzētavas “MiglDārzi”. Ar jaunajām šķirnēm jābūt uzmanīgam. Labāk ļaut tās vispirms izmēģināt un novērot profesionāļiem viņu audzētavās, lai šķirne sevi pierāda ilgākā laika posmā. Piemēram, zemeņu audzētājs iegādājies jaunas šķirnes izmēģinājumiem no Vācijas, Nīderlandes un veicis augu veselības analīzi. Atklājies, ka gandrīz visiem stādiem bijušas bīstamas infekcijas, sēņu slimības.

Ja šādu augu iestāda dārzā, slimība var pārņemt arī pārējās zemenes. Turklāt bīstamie slimību ierosinātāji saglabā dzīvotspēju augsnē pat 10–20 gadus.

Jāņem vērā, ka slimības pazīmes var neparādīties pirmajā gadā, bet sagaidīt to attīstībai piemērotu laika periodu. Piemēram, sēņu attīstībai izcils ir silts un mitrs laiks.

Zemeņu audzētājs brīdina – vieglprātīgi dzenoties pēc jaunajām ārzemju šķirnēm, var pienākt brīdis, kad Latvijā vairs nevarēs normāli izaudzēt zemenes bez nopietnu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas.

Pavairo pats

Ja dārzā jau aug labu šķirņu zemenes, labāk pavairot tās, nevis tikai kaut ko nopirkt prieka pēc. Pavairošanai der tikai jauno, pērnpavasar stādīto zemeņu bērni. Kad no veselīga cera atdalīti stādi, ūsām turpmāk neļauj augt, lai zemene visu spēku velta ogu veidošanai.

Zemeņu stāda saknes liek zemē tikai taisni, tās nedrīkst ieliekties. Lai nemocītos ar pārāk dziļas bedres rakšanu, stādu saņem plaukstā un apgriež saknes tās platumā.

Izcils padoms!

Kā novērtēt stādu?

Pirms pērk stādus, vienu no tiem preparē – no sakņu kakliņa sāk griezt plānās šķēlītēs (var gareniski vai šķērsām). Ja parādās sārteni gredzeni audos, tas ir normāli. Taču, ja parādās čiekuru krāsā, augs ir slims. Tādus stādus nevar pirkt, jo, iespējams, inficēti ir visi.