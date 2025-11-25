Kā pasargāt sevi no nepatikšanām biznesā | Advokāta viedoklis 0
Epizode ar zvērinātu advokātu un pilna servisa advokātu biroja Widen partneri Armandu Rasu par to, kā vadīt biznesu, noslēgt darījumus, un pasargāt sevi no nepatikšanām. Armands dalās gan ar profesionālās dzīves pieredzi, gan absurdām tiesu lietām Latvijā.
“Galvenais ir zināt savas robežas,” saka Armands par pārrunu vadīšanu.
BlackBox šovu vada divi Latvijas uzņēmēji – Niks Jansons un Matīss Ansviesulis.
Niks Jansons ir uzņēmējs, kurš palīdz ieviest mārketinga un pārdošanas sistēmas, lai paredzami iegūtu vairāk darījumus. Nodrošinām pakalpojumu, kā arī pārdošanas CRM sistēmu (Sharpify).
Matīss Ansviesulis ir uzņēmējs, kurš ir izveidojis un attīstījis uzņēmumus 15 valstīs ar vairāk nekā 200 miljonu eiro gada apgrozījumu (Avafin, Esketit, Money.jo, Spandacapital, NewSchool.pro un citi).
