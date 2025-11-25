Attēlam ilustratīva nozīme
"Viņam esot tādas tiesības…" Vīrietis benzīntankā vicina savu dienesta apliecību un piedraud pārdevējai

17:21, 25. novembris 2025
Tie cilvēki, kuriem ir dienesta apliecības, nereti mūsu acīs tiek uzskatīti par varoņiem, jo, lai tādu iegūtu, ir jāizpilda noteiktas prasības. Lai gan šādus cilvēkus visbiežāk uzlūkojam ar cieņu, ir indivīdi, kuri šo goda simbolu bojā un mazina tā nozīmi. Karavīra dienesta apliecības saturu, kā arī tās izsniegšanas un lietošanas kārtību nosaka aizsardzības ministrs.

Lūcija sociālo mediju platformā “Threads” dalās ar kādu pārsteidzošu novērojumu. Viņa raksta, ka bijusi benzīntankā, kur ienācis kāds jauns puisis manāmā alkohola reibumā.

“Viņš rādīja savu militārā dienesta apliecību un pieprasīja pārdevējai strādāt ātrāk, citādi iebraukšot turpat benzīntankā ar savu “Mercedes”. Viņam esot tādas tiesības. Bļi*. Nu kas tas ir? Tas būtu smieklīgi, ja nebūtu bēdīgi,” stāsta Lūcija.
Viņa piebilst, ka pie auto stūres bijis draugs, kurš, šķiet, alkoholu nebija lietojis, tomēr redzētais licis aizdomāties.

Raivis komentāru sadaļā norāda, ka militārajā dienestā esot pilns ar šādiem cilvēkiem. Viņš piebilst, ka par virsniekiem pat nesākšot runāt.

Savukārt citi sociālo tīklu lietotāji uzsver, ka vajadzējis piefiksēt vīrieša vārdu, jo par šādiem gadījumiem ir jāziņo. Ieva komentāru sadaļā raksta: “Nākamreiz pasaki, ka izsauksi policiju – viņi arī grib redzēt to apliecību! Nav vairs tie laiki, kad ar dienesta apliecību var tikt cauri sveikā!”

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
