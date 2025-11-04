Aizvadīta LIAA organizēta Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misija ASV. Kādi ir sagaidāmie rezultāti valstij kopumā un arī konkrētiem uzņēmumiem? Vai ir aprēķināmi konkrēti ieguvumi no Latvijas misijas ASV? Vai ASV ieviestie tarifi mazina Latvijas uzņēmēju interesi par ASV tirgu? Vai sagaidāms, ka ASV uzņēmumi palielinās investīcijas Latvijā? Tie ir galvenie jautājumi, ko izrunājām TV24 raidījumā “Uzmanības centrā ekonomika”.
Laura Štrovalde, LIAA direktores vietniece: “No valsts puses šai vizītei bija vairāki mērķi. Primāri – veicināt investīciju piesaisti no ASV. Tāpat arī veicināt eksporta apjomu pieaugumu, nodrošinot uzņēmējiem platformu, kur satikties ar potenciālajiem partneriem. Šīs vizītes laikā bija vairāki saskarsmes punkti. Viens – ASV lielākā militārās jomas izstāde AUSA, kur bija iespēja satikties industrijas līderiem. Otra sadaļa – konference “Spotlight Latvia”, kas bija tikšanās, iepazīšanās vieta Latvijas un ASV uzņēmumiem. Trešā sadaļa, kas bija vērsta tieši uz investīciju piesaisti, – vizīte Ņujorkā, kur tikāmies ar vairākiem potenciālajiem investoriem.”
Kā vizīti vērtē uzņēmēji? Edgars Gauručs, militāro dronu ražotāja “Eraser” izpilddirektors: “Lai arī mums ir tā tehnoloģija, kas, iespējams, nav citiem, tā problēma, ir, ka mūs nezina. Tāpēc mums ir jādodas šādos braucienos, jāiepazīstina ar sevi, jāparāda, ka mums ir šāda tehnoloģija. Mēs nevaram sevi popularizēt caur parastajiem interneta saziņas līdzekļiem, mums jāorientējas uz profesionāļiem. Mēs vienmēr mēģinām tikt uz demonstrācijām. Ideāli, ja tur ir arī konkurenti un tad gala lietotājs var vērtēt, salīdzinot.”
Vai tā nevar atklāt noslēpumus konkurentiem? Edgars Gauručs: “Pārstāvam nozari, kur nevienu tehnoloģisku risinājumu nevar pasargāt – jebkura tehnoloģija var tikt nokopēta vai nu oficiāli, vai neoficiāli. Tas ir mūsu uzdevums būt vienmēr priekšā, lai, ja kāds kaut ko kopē, tad tā jau ir vakardiena.”
Arī Liene Vītola, uzņēmuma “Oruga” vadītāja uzskata, ka ir jāmeklē sadarbības iespējas nevis jābaidās, ka tik kāds mūsu izgudroto neierauga. “Mēs nodarbojamies ar inovatīvas tehnoloģijas attīstīšanu bezceļa mobilitātei. Tas ir motociklam līdzīgs kāpurķēžu pārvietošanās līdzeklis, kas bezceļa apstākļos var noderēt gan civilām, gan militārām vajadzībām.”
Kam gribēja šo inovatīvo pārvietošanās līdzekli rādīt ASV un ar kādu mērķi? Liene Vītola: “Mūsu uzņēmuma mērķa tirgus viennozīmīgi ir Ziemeļamerika. Pavasarī bijām Kanādā, tagad braucām uz ASV, lai izpētītu tirgu un saprastu, kā tajā labāk ieiet. Gatavojoties šim braucienam, pētīju, kas ir izstādes dalībnieki, man bija mērķis uzrunāt visus lielos transporta līdzekļu ražotājus, kas kaut kādā mērā dara līdzīgas lietas, kā mēs, stāstīt par un rādīt to unikālo inovāciju, ko esam izstrādājuši šeit Latvijā.”
Vai varam jau novērtēt, cik kopumā veiksmīga Latvijas uzņēmumiem bija šī tirdzniecības misija ASV? Laura Štrovalde, LIAA direktores vietniece: “Tas, ko var novērtēt uzreiz pēc tikšanās – cik daudzas bija tikšanās, cik daudzas no tām ir ar potenciālu darījumu vai jaunas sadarbības pazīmēm. Pēc laika skatāmies statistiku par eksporta pieaugumu un investīcijām tiem uzņēmumiem, kuri piedalījušies misijās, vizītēs konkrētās valstīs. Mēs arī regulāri aptaujājam mūsu uzņēmumus uzreiz pēc vizītes par to, kādi ir rezultāti, vai izdevās sasniegt kaut ko no plānotā. Protams, jārēķinās ar to, ka lielu daļu šādas informācijas aizsargā komercnoslēpums.”
