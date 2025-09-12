Dārgākā sieviešu fotogrāfe Latvijā par skaistumu, MI bildēm un to, kā atrast savu nišu 0

Dinamiska saruna ar Latvijā dārgāko sieviešu portretu fotogrāfi Liānu Brūveri (Koshumm). Podkāstā runājam ar savu jomu ekspertiem, šoreiz par fotogrāfiju, par skaistumu, MI bildēm un to, kā kļūt par labāko savā jomā. Liāna stāsta par to, kā jebkurš var uzņemt labākas bildes un kritizē MI foto pakalpojumus.

BlackBox šovu vada divi Latvijas uzņēmēji – Niks Jansons un Matīss Ansviesulis.

Niks Jansons ir uzņēmējs, kurš palīdz ieviest mārketinga un pārdošanas sistēmas, lai paredzami iegūtu vairāk darījumus. Nodrošinām pakalpojumu, kā arī pārdošanas CRM sistēmu (Sharpify).

Matīss Ansviesulis ir uzņēmējs, kurš ir izveidojis un attīstījis uzņēmumus 15 valstīs ar vairāk nekā 200 miljonu eiro gada apgrozījumu (Avafin, Esketit, Money.jo, Spandacapital, NewSchool.pro un citi).

