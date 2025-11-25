Foto: Reuters/SCANPIX

Tas diemžēl ir noticis – krievi kontrolē Pokrovskas lielāko daļu 2

LETA
17:09, 25. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Lielāko daļu Doneckas apgabala Pokrovskas pilsētas kontrolē Krievijas karaspēks, otrdien vēsta ukraiņu tīmekļa medijs “Ukrainska pravda”. Pilsēta lielā mērā ir zaudēta. Ukraiņu pozīcijas palikušas tikai pilsētas ziemeļos, norāda izdevums.

Lasīt citas ziņas

Pokrovskas daļa uz dienvidiem no dzelzceļa ir krievu rokās, bet kauju līnija ir ziemeļu nomalē, norāda izdevums.

“Ģenerālštāba karte Pokrovskas virzienā vismaz par mēnesi atpaliek no realitātes,” raksta “Ukrainska pravda”.

Novēlotie mēģinājumi ieņemt Pokrovsku cietuši neveiksmi, jo pilsētā bijis pārāk daudz Krievijas karavīru.

Pretpasākumi blakus esošajā Rodinskes ciemā – caur to iet viens no ceļiem uz pilsētu – bija veiksmīgi, taču tas atkal okupēts.

Nesenais Desanta un trieciena karaspēka 7. korpusa paziņojums par Pokrovskas centra iztīrīšanu neatspoguļo reālo situāciju, teikts publikācijā.

Krieviem pilsētu galvenokārt izdevās ieņemt, pateicoties dronu izmantošanai.

Augustā krieviem izdevās nodrošināt dronu kontroli Pokrovskas gaisa telpā.

Tajā laikā tur veiksmīgi darbojās viena no efektīvākajām Krievijas dronu vienībām “Rubikona”.

Tā dēļ loģistika un karavīru nomaiņa Ukrainas armijas pozīcijās nebija iespējama, norāda “Ukrainska pravda”.

