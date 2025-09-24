Reāli risinājumi uzņēmēju problēmām Latvijā | Pūķu Ala #2 0

24. septembris 2025
Attīsti biznesu kopā ar BlackBox – Pūķu Ala. Šajā epizodē palīdzam 3 uzņēmējiem ar stratēģijām, kā pacelt savu biznesu nākamajā līmenī. 

Niks Jansons (Sharpify) un Matīss Anviesulis ( Esketit, New School, Avafin…) palīdz uzņēmējem  ar klientu piesaisti, cenu politiku un biznesa modeļiem, lai paceltu biznesu nākamajā līmenī.

BlackBox šovu vada divi Latvijas uzņēmēji – Niks Jansons un Matīss Ansviesulis.

Niks Jansons ir uzņēmējs, kurš palīdz ieviest mārketinga un pārdošanas sistēmas, lai paredzami iegūtu vairāk darījumus. Nodrošinām pakalpojumu, kā arī pārdošanas CRM sistēmu (Sharpify).

Matīss Ansviesulis ir uzņēmējs, kurš ir izveidojis un attīstījis uzņēmumus 15 valstīs ar vairāk nekā 200 miljonu eiro gada apgrozījumu (Avafin, Esketit, Money.jo, Spandacapital, NewSchool.pro un citi).

