Kā Rīga gatavojas nākamajai apkures sezonai – katastrofai iedzīvotājiem?







Vai Rīgā šobrīd kā īpaši gatavojas nākamajai apkures sezonai, kas iedzīvotājiem var izvērsties par katastrofu? Šādu jautājumu TV24 ēterā “Preses kluba” vadītājs Kārlis Streips uzdeva Edmundam Cepurītim, Rīgas domes deputātam, Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājam.

“Es tikko nāko no tikšanās ar “Rīgas Siltumu”. Principā visās jomās, kurās mēs varam, aktīvi darbojamies. Joprojām tiek turpināta dabasgāzes īpatsvara samazināšana “Rīgas Siltuma” enerģijas bilancē. Tas notiek jau ilgāku laiku, bet šis gads ir ar izteiktu paātrinājumu, tai skaitā nestandarta risinājumiem, mobilajām katlumājām, kas ļauj “Rīgas Siltuma” infrastruktūru aizvietot ar granulām un šķeldu,” atklāj E.Cepurītis.

Vai tas nozīmē, ka nav nepieciešams pārbūvēt milzīgās stacijas, var uzbūvēt mazākas, kuras var pieslēgt sistēmai?

Jā! Deputāts gan norāda, ka daži no šiem ir samērā lieli būvniecības projekti. Rīgā tiekot saražots vairāk nekā 50% no visās Latvijā nepieciešamās siltumenerģijas centrālajās sistēmās. Līdz ar to pat nelielas izmaiņas atstāj būtisku ietekmi uz kopējo Latvijas siltumenerģijas jomas atkarību no dabasgāzes.

Otra būtiska tēma, par ko ir jādomā, pēc E.Cepurīša teiktā ir energoefektivitāte. Tuvākajā laikā sāksies “Rīgas Siltums” kampaņa, kā uzlabot enerfoefektivitāti mājas iekšējai siltumsistēmai. Ir jāpievērš uzmanība siltummezgliem, jāpārvērtē, cik siltuma ir nepieciešams.

Risinājums ir arī alokatoru uzstādīšana, kas dos iespēju katram dzīvoklim atsevišķi regulēt siltumpadevi. Labākā pieredze vēsta, ka tā iespējams ieekonomēt pat līdz 20% siltumenerģijas. Taču kopumā visefektīvākais risinājums ir ēkas siltināšana apvienojumā ar alokatoru uzstādīšanu.