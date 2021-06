Foto: Shutterstock

Kā vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieks – Jānis Ieteikt







24. jūnijā vārda dienu svin Jānis – šis ir kalendārā ierakstītais vārds.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Jānis

Jānis Jarāns Publicitātes attēls

Vislatviskākais vārds, un tam ir vislielākā tipu dažādība. Pirmais – viņš ir vīrišķīgs, iejūtīgs, lielisks tētis saviem bērniem un brīnišķīgs vīrs, arī labs draugs. Tomēr arī viņam gadās dzīvē kļūdīties, nu gluži, kā jau visiem. Šis Jānis reti kad ļaujas zaļajam pūķim un necieš no alkohola atkarības. Viņš ir galants un rūpīgi dara visus darbus, kuriem ķeras klāt. Sievietēm patīk, jo ir maigs un uzmanīgs, taču parasti viņš ir uzticīgs vienai vienīgajai sievietei savā dzīvē – savai mīļotajai.

Otrais – sapņotājs, barojas no sapņiem, fantāzijām, bēg no realitātes. Reti, kad ķeras klāt sarežģītām situācijām, jo lielākoties uzskata, ka viss ir lemts neveiksmei un viņam nekas neizdosies. Lielākā bēda – netic pats sev.

Trešais – dzīves baudītājs un brunču mednieks. Dod solījumus, kurus nekad nevar izpildīt. Dīkdienis. Labprāt dzīvotu kādam uz kakla visu savu dzīvi. Nejūt par to sirdsapziņas pārmetumus.

Ceturtais – sarežģīts cilvēks. Viņš dzīvē var daudz sasniegt, taču ceļš, kā viņš tiek līdz savam mērķim ir ne visiem saprotams un bieži vien – ļoti, ļoti garš. Mazliet naivs, mazliet bravūrīgs, tomēr sievietēm patīk un lielākoties dzīvē izveido veiksmīgu ģimeni un uzbūvē attiecības.

Piektais – ārēji teatrāls, taču iekšēji pakļāvīgs. Ļoti pakļāvīgs – visam, kas ar viņu notiek. Necīnās dzīvei pretī, peld pa straumi, nav praktisks, lidinās mākoņos. Gribētu dzīvot tā, ka katra diena ir svētki, bet nekas parasti no tā nesanāk.

Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.