#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Šis man paliks atmiņā uz ilgu!” Kāds latvietis Austrijas benzīntankā piedzīvo negaidītu pārsteigumu 0

LA.LV
12:00, 13. augusts 2025
Stāsti Ceļojumi

Latvija ir maza valsts, taču mūsu tautiešus iespējams sastapt pat visneparastākajās vietās pasaulē. Kāds ceļotājs dalījies sirsnīgā un iedvesmojošā pieredzē no nesena ceļojuma Austrijā, kur pavisam nejauši satikti latvieši sagādāja ne vien pārsteigumu, bet arī neaizmirstamas atmiņas.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Tas ir neprāts! Mākslīgais intelekts nosauc 5 automašīnas, kuras labāk nepirkt lietotas
Kokteilis
Aizvainojums uz mūžu: piecas zodiaka zīmes, kuras nespēj piedot pāri darījumus
Kokteilis
Mežāzis – spītība, Lauva – lepnums: kas traucē katrai zodiaka zīmei kļūt bagātai?
Lasīt citas ziņas

Sociālajā tīklā “Thread” latvietis, aprakstot negaidīto pārsteigumu, atklāja, ka ceļojums bija pilnībā spontāns. Agrā rīta stundā, viņš ar savu kompāniju apstājās kādā Austrijas benzīntankā, lai uzpildītu degvielu un izdomātu, kur doties tālāk. “Uzpildos un diezgan miegains slēju uz kasi norēķināties,” viņš atceras.

Veikalā nebija neviena cita klienta — tikai pāris darbinieku. Pie kases atskanēja draudzīgs: “Labrīt”. Vīrietis atbildējis atpakaļ: “Labs, jā, man ceturtais tanks.” Ceļotājs uzreiz nav sapratis, ka ar viņu runā latviski. Bet tad darbinieks turpināja: “Varbūt vēl kaut ko vēlaties?”

CITI ŠOBRĪD LASA
Vācija un sabiedrotie piegādās Ukrainai militāro palīdzību vairāk nekā 400 miljonu eiro vērtībā
VIDEO. Šausminoši! Mēģinājums pārbraukt dzelzceļa sliedes pie sarkanās gaismas rezultējas ar sadragātu busiņu
Mājas
Tās var sabojāt jūsu drēbes: 6 izplatītākās kļūdas, kuras mēdzam pieļaut, gludinot drēbes

Tajā brīdī vīrietis noķēra pozitīvu pārsteiguma brīdi!

Kā atklājās, konkrētajā Austrijas degvielas uzpildes stacijā strādā veseli trīs latvieši, kuri turklāt bijuši ļoti draudzīgi, atsaucīgi un laipni.

“Tās bija neaizmirstamas brīvdienas, jo tālāk viņi mums sarīkoja vietējo tūri pa rajonu un vēl šo to… REĀLI – nebija sajūta, ka neesmu Latvijā, tikai tādā daudz, daudz draudzīgākā gaisotnē un vidē. Es bieži satieku tautiešus Eiropā visādās vietās, bet šis man paliks atmiņā uz ilgu,” rakstīja “Thread” lietotājs.

Šis stāsts ir neliels, bet silts atgādinājums, ka latvieši pat svešumā spēj radīt māju sajūtu.

Arī citi latvieši, lasot šo pieredzi, dalās savos stāstos par līdzīgām tikšanās reizēm ārvalstīs — un katra no tām ir vēl viens pierādījums, ka mūsu tautieši ir gatavi sniegt palīdzīgu roku un siltu smaidu, lai kur arī viņi būtu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Kas notiktu, ja visi aizbraukušie latvieši pēkšņi te vienā dienā atgrieztos?
Kokteilis
Šie vārdi izklausās tik vēsi, bet patiesībā… Labākais kompliments, ko saņemt no latvieša
TV24
Ansis Pūpols: “Dziesmu svētki ir izcils veids, kā diasporas cilvēkus mēģināt reemigrēt”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.