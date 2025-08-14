“Šis man paliks atmiņā uz ilgu!” Kāds latvietis Austrijas benzīntankā piedzīvo negaidītu pārsteigumu 0
Latvija ir maza valsts, taču mūsu tautiešus iespējams sastapt pat visneparastākajās vietās pasaulē. Kāds ceļotājs dalījies sirsnīgā un iedvesmojošā pieredzē no nesena ceļojuma Austrijā, kur pavisam nejauši satikti latvieši sagādāja ne vien pārsteigumu, bet arī neaizmirstamas atmiņas.
Sociālajā tīklā “Thread” latvietis, aprakstot negaidīto pārsteigumu, atklāja, ka ceļojums bija pilnībā spontāns. Agrā rīta stundā, viņš ar savu kompāniju apstājās kādā Austrijas benzīntankā, lai uzpildītu degvielu un izdomātu, kur doties tālāk. “Uzpildos un diezgan miegains slēju uz kasi norēķināties,” viņš atceras.
Veikalā nebija neviena cita klienta — tikai pāris darbinieku. Pie kases atskanēja draudzīgs: “Labrīt”. Vīrietis atbildējis atpakaļ: “Labs, jā, man ceturtais tanks.” Ceļotājs uzreiz nav sapratis, ka ar viņu runā latviski. Bet tad darbinieks turpināja: “Varbūt vēl kaut ko vēlaties?”
Tajā brīdī vīrietis noķēra pozitīvu pārsteiguma brīdi!
Kā atklājās, konkrētajā Austrijas degvielas uzpildes stacijā strādā veseli trīs latvieši, kuri turklāt bijuši ļoti draudzīgi, atsaucīgi un laipni.
“Tās bija neaizmirstamas brīvdienas, jo tālāk viņi mums sarīkoja vietējo tūri pa rajonu un vēl šo to… REĀLI – nebija sajūta, ka neesmu Latvijā, tikai tādā daudz, daudz draudzīgākā gaisotnē un vidē. Es bieži satieku tautiešus Eiropā visādās vietās, bet šis man paliks atmiņā uz ilgu,” rakstīja “Thread” lietotājs.
Šis stāsts ir neliels, bet silts atgādinājums, ka latvieši pat svešumā spēj radīt māju sajūtu.
Arī citi latvieši, lasot šo pieredzi, dalās savos stāstos par līdzīgām tikšanās reizēm ārvalstīs — un katra no tām ir vēl viens pierādījums, ka mūsu tautieši ir gatavi sniegt palīdzīgu roku un siltu smaidu, lai kur arī viņi būtu.