Ceļu satiksmes noteikumi it kā visiem ir vienādi, tomēr uz ceļa situāciju tik daudz, cik šoferu. Lūk, kāds autovadītājs atsūtījis savu bēdu stāstu, kuru lūdzu komentēt arī satiksmes speciālistam Ērikam Griģim.
“Man vislielākās bailes ir no tā, ka braucot vienalga pa kuru auto ceļu, kur tu nevienu netraucē, tev pēkšņi kāds muļķis apdzen un tad priekšā bremzē, liekot samazināt ātrumu arī man. Vēl lietus laikā, ir trakie, kas aizskrien priekšā un tad velkas kā sprāgoņi, lai gan pretī neviens nenāk un vari attālināties, lai apdzītajam nemet tos dubļus logos.
Trešā kategorija ir tie, kuri no sānceļa tev izlien priekšā un liek samazināt ātrumu pat līdz 60. Tādu kļūst arvien vairāk un nav veida kā ar tiem cīnīties. Un tāpēc tā arī rakstu, kā ar šādiem braucējiem cīnīties?” lasītājs jautā.
Līdzīgas situācijas pieredzējis arī Ģriģis un dalās savā stāstā: “Braucot vakar pēcpusdienā pa Rīgas apvedceļu, nesapratu, kāpēc trīs automobiļu kolona – daži vieglie un tālāk priekšā baļķvedējs brauc stipri lēnāk, kā parasti. Pretī braucošo netrūka, bet pietiekami droši izdevās divus sev priekšā braucošos apdzīt un tuvoties baļķvedējam. Tas bija patālu, nesapratu, kāpēc pēdējais vieglais, ar vēl lielāku distanci kā vajag, atpalika no tā. Situācijas bīstamību ieraudzīju tikai tad, kad piebraucu tuvāk baļķiniekam. Tā piekabes baļķi ne ar ko nebija nostiprināti un daļa baļķu no divām augšējām baļķu rindām, jau bija sasvērušies slīpi uz aizmuguri, it kā, gaidot brīdi, lai kādā bedrē noveltos aizmugurē braucošā auto priekšā.
Otrajā gadījumā mana balķvedēja apdzīšana no malas vērotāju varēja iedzīt bailēs, izmisumā un likt braukšanai izvēlēties citu ceļu. Vērotājs no malas bija tikpat nezinošs kā es pirms divu lēni braucošo vieglo auto apdzīšanas. Bet baļķinieka nenostiprinātā krava, kura pirmie baļķi, iespējams, no kravas izkrita jau pirmajā lielākā bedrē, no malas citiem satiksmes dalībniekiem nebija redzama.
Bet CSDD jau atzina, ka policistu trūkst! Tāpēc tie, kuri no sānceļa tev izlien priekšā un liek braukšanas ātrumu samazināt pat līdz 60, pēc CSDD atzinuma, neko nespēj mainīt, kā vien bremzēt. Vienīgais drošais manevrs būs bremzēt. No praktiskās pieredzes, gatavojot sūdzības lēmumu pārskatīšanai: uzbraukuma gadījumā no mazāk svarīgā ceļa izbraukušajam uz galvenā, dienestā vēl atlikušie policisti, ticams ka par vainīgo distances neievērošanā atzīs un sodīs to autovadītāju, kas brauca pa galveno ceļu.
Vienīgi, nonākot sūdzībai pirmās vai apelācijas instances tiesā, policijas lēmumus var mainīt.
Par tiem, kas lietus laikā, kā idioti tev aizskrien priekšā un tad velkas kā sprāgoņi. Sprāgoņa smaka un šļakatas pārbauda katra autovadītāja stresa noturību. Savā motivācijas vēstulē darba meklējumos šo attīstīto stresa noturību iesaku norādīt. Ceļā – dzīvojam kā braucam! Sprāgoņi ir arī citi, kas dara ne to, kas jādara, iegulda naudu nezin kur vai to nozog, pieņem lēmumus, kas aizsargā šādas sprāgoņas it visās sadzīves jomās. Tur neko nevaram darīt, ja nu vienīgi trenēt savu stresa noturību, ik brīdi lamājoties mājās, ar kaimiņiem, sūkstoties visur tur, kur kāds var mūs dzirdēt!
Bailes ir katra zemapziņā. Vienam tās ir dzenulis apdzīt, citam – braukt bez bremzēm vai melot, ka bremzes nedarbojās, trešajam – izpļekarēt mūsu nodokļos samaksāto naudu VIP zonā, zinot, ka par to nekas nebūs! Bet bailes arī iedvesmoja labajam – bruņiniekiem lika bruņoties, lai aizsargātu savus pavalstniekus, būt augstsirdīgiem, iecietīgiem un tolerantiem, neapzagt savus līdzpilsoņus, pasūtot nevajadzīgi daudz zobenu, pirms karotāji nav vēl piedzimuši! Bailes ir postošas un to ietekmē autovadītājos pieaug iespējas kļūdīties. Citi to vien gaida, lai attaisnotu savus bezjēgā izpļenderētos izdevumus, kas ceļu satiksmē nekādu drošību nav devuši. Ja neskaita bailes, lai kļūdītos!
Tāpēc iesaku attīstīt piesardzību, tālredzību, spējas paredzēt bīstamās situācijas ceļu satiksmē pirms bīstamība vēl nav redzama, bet tās pazīmes jau ir vērojamas. Saucu to par “Iepriekšējās bīstamības identifikāciju”, kas kā mācību tēmats autovadītāju kursos papildināja satiksmes noteikumu zināšanas visa mācību kursa garumā ko mācīju jaunajiem un profesionālajiem autovadītājiem.”
