VIDEO. Kamalas Harisas pameita ir mele! Acīgākie sekotāji pamana kādu detaļu video un pārmet liekulību
ASV viceprezidentes Kamalas Harisas pameita Ella Emhofa (26) izraisījusi strīdus sociālajos tīklos. Modeles un dizaineres video, kurā viņa atzina, ka cieš no “klimata trauksmes” jeb satraukuma par savu nākotni, izpelnījās kritiku pēc tam, kad tajā pašā laikā viņa tika redzēta ar plastmasas maisiņiem rokās.
Emhofa saviem 53 tūkstošiem TikTok sekotāju stāstīja, ka globālās problēmas – klimata pārmaiņas, kara draudi, veselības aprūpes un cilvēktiesību erozija – viņai sagādā smagu trauksmi. “Tas viss ir ļoti biedējoši,” viņa sacīja.
Taču fani nekavējoties norādīja uz pretrunu – vēl dažas stundas iepriekš Emhofa publicēja video, kurā no veikala iznāk ar plastmasas maisu, un arī mājās atrādīja savus pirkumus plastmasas iepakojumos.
Kritika kļuva vēl skaļāka, jo viņas pameita agrāk atbalstījusi vienreiz lietojamo plastmasu aizliegumu, bet Harisas ģimenei regulāri pārmet privāto lidojumu radīto piesārņojumu.
“Runā par klimata trauksmi, bet pati lieto plastmasas maisus. Viņa ir mele! Liekuļošana augstākajā līmenī,” rakstīja viens komentētājs.
