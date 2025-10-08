Dzirnas gatavojas arēnai – aizvadīti mēģinājumi ar “Sinfonietta Rīga” un jauniešu kori “BALSIS” 0
Agra Daņiļeviča deju skola “Dzirnas” aizvadīja divus nozīmīgus mēģinājumus topošajam dejas lieluzvedumam “Indulis un Ārija. DZIRNĀM 40”, kas 11. novembrī, Lāčplēša dienā, notiks “Xiaomi” arēnā. “Sinfonietta Rīga”, pavadošā grupa ar Valteru Pūci un jauniešu koris “Balsis” pulcējās pirmajā lielajā mēģinājumā, kas iezīmēja gaidāmā uzveduma emocionālo un muzikālo jaudu.
Uzveduma režisors Intars Rešetins-Pētersons un horeogrāfs Agris Daņiļevičs pirmo reizi orķestra izpildījumā dzirdēja Valtera Pūces orģinālmūziku, kas radīta lielajam notikumam un pēc mēģinājuma Agris teica; “Ļoti iedvesmojoša mūzika, ļoti pilnasinīgs izpildījums. Visu laiku biju ar miklām acīm – no skaistuma un spēka. Ļoti emocionāli.”
“Man šķiet, ka radot šo, esmu pabeidzis vēl vienu augstskolu. Tas kodoliņš nāca ļoti viegli, jo es vairākas reizes izlasīju “Indulis un Ārija”, uzreiz metos pie darba un viegli nāca, jā. Katrs skaņdarbs vienkārši iznāca tā vienā rāvienā, “tā skaidro mūzikas autors Valters Pūce.
Agris atzīst, ka klausos mūziku, viņam rādās ‘bildītes’- tā viņš sauc savas horeogrāfiskās ainas, no kurām dzimst deja. “ Skatījos un klausījos, un principā tajā mēģinājumā man dzima vēl pāris, varbūt pat trīs jaunas idejas,” saka Agris.
Nedēļas nogalē atpūtas centrā LIDO notika arī publisks mēģinājums, kurā ikviens interesents varēja ielūkoties uzveduma tapšanas procesā. Šāda veida mēģinājums, kurā varēja ieskatīties ikviens interesents, Dzirnām notika pirmo reizi.
Mēģinājumā piedalījās ap 300 dejotāju – visu paaudžu Dzirnieši – gan šī brīža audzēkņi, gan kādreizējie dejotāji, kas pēc ilgiem gadiem atkal satikās uz vienas deju grīdas. Neskatoties uz rudens laiku, laikapstākļi bija labvēlīgi, un dejotājus vienoja spēcīga enerģija un kopības sajūta.
Agris Daņiļevičs: “Mums gāja baigi labi. Tik, cik bijām sacerējuši un sadarījuši – šajā mēģinājumā dabūjām apstiprinājumu, ka esam uz pareizā ceļa. Mazajos mēģinājumos vēl to nevar saprast, bet šeit – lielā mērogā – redzējām, ka viss ir kārtībā: ir dinamika, ir stāsts, ir interesanta horeogrāfija. Un to es nesaku par sevi – te daudzi ir sacerējuši: mani audzēkņi un Dzirnu pedagogi. Tas ir mūsu kopdarbs.”
Kopumā uzvedumā piedalīsies vairāk nekā 600 dejotāju – visu paaudžu “Dzirnieši”, pieaicinātie deju kolektīvi, kā arī dejotāji kopā ar saviem vecākiem. Skatītājus sagaidīs daudzslāņaina mākslas pieredze – deja, mūzika, Raiņa tēli, video māksla un arēnas mēroga gaismu partitūra.
Dzirnas aicina Lāčplēša dienā kopā piedzīvot patriotisku stāstu par mūsu tautu, tās spēku un viedumu, par simboliem un jautājumiem, kas īpaši aktuāli šodien. Raiņa dziļums un tautas varenība – šoreiz dejā.
Dejas lieluzvedums “Indulis un Ārija. DZIRNĀM 40” notiks 11. novembrī, Lāčplēša dienā, “Xiaomi” arēnā Rīgā.
Biļetes: https://www.bilesuparadize.lv/lv/performance/35216