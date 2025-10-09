“Triānas Parks” koncert

FOTO. Agnese trīs izteiksmīgos tērpos! Ar vērienu aizvadīts grupas “Triānas Parks” koncerts koncertzālē “Palladium Rīga” 0

18:17, 9. oktobris 2025
8. oktobrī koncertzālē “Palladium Rīga” aizvadīts grupas “Triānas Parks” koncerts “Vientuļo dzejnieku sala”.

Lasīt citas ziņas

Koncertā izskanēja gan jaunā albuma dziesmas, gan klausītāju iemīļoti “Triānas Parka” skaņdarbi. Vakara gaitā uz skatuves kopā ar grupu kāpa vairāki viesmākslinieki – Aija Andrejeva un Kristīne Pāže, kopīgi izpildot jaudīgo “Laime šī”, Jānis Aišpurs ar dziesmu “Stars”, kā arī Intars Busulis, kopā ar grupu izpildot “Kamēr”.

Savukārt īpašu noskaņu ienesa Normunds Zušs, kurš, izpildot dziesmu “Liepu laipas”, klausītājus domās aizveda uz Rēzeknes novadu. Koncerta noslēgumā uz skatuves kāpa Igo, izpildot “Triānas Parka” hitu “Mālos pelēkos”. Koncerta skanējumu īpaši papildināja arī kora partijas, kas “Triānas Parka” daiļradē simbolizē garīgos meklējumus un cilvēka dvēseles plašumu.

Grupas soliste Agnese Rakovska koncerta laikā pārsteidza ar trīs izteiksmīgiem dizaineres Ilzes Muciņas tērpiem, kas atspoguļoja dažādas koncerta emocionālās noskaņas.

Par iespaidīgu gaismas scenogrāfiju parūpējās gaismotājs Elvis Biķernieks, savukārt par skaņu – skaņotājs Andris Jeziks ar komandu. Īpašu uzmanību uz skatuves piesaistīja griestos iekārta laiva, kas simboliski atzīmēja “Vientuļo dzejnieku salas” pirmatskaņojumu.

Jau 17. oktobrī klausītājiem būs iespēja šo muzikālo piedzīvojumu piedzīvot atkārtoti Liepājas kultūras namā “Wiktorija”, kur “Triānas Parks” turpinās savas koncertprogrammas “Vientuļo dzejnieku sala” stāstu.

