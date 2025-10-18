“Riebjas skatīties uz šīm rozā smadzenītēm…” Vairākas sievietes nopeļ Didrihsonus teātra spēlēšanā par it kā pazudušajām pasēm 12
Jau vēstījām par uzņēmējas Elīnas Didrihsones kārtējām nedienām lidostā. Šoreiz vīrs Nauris Didrihsons lidmašīnā bija atstājis viņu pases un abi iestrēguši Apvienotajos Arābu Emirātos. Tagad soctīklotāji apgalvo, ka tas no Didrihsonu puses ir tīrais teātris.
Madara platformā “Threads” raksta: “Didrihsones teātris par it kā pazaudētām pasēm ir nu tāda augstākā pilotāža 😁 Pases it kā nav, bet tika cauri gan pasu kontrolei, gan jaunas biļetes paspēja nopirkt. 🤣🤣”
Kāda sieviete norāda, ka teātris izdomāts ar nolūku, lai novērstu sabiedrības uzmanību no skandalozā Alda Gobzema (Arigo Toro) atklājumiem par uzņēmēju ģimeni. Gobzems jau ilgi sola atklāt sabiedrībai Didrihsonu netīro veļu. Pēdējās dienās viņš savos “Instagram” stāstos ir sācis pildīt savus solījumus.
“Skatos, ka, cik viņai tur to sekotāju, nezinu, bet seko, tic un brīnās. Pēdējā laikā tur, cik saprotu no interneta izmestajiem fragmentiem, laikam viss iet uz leju, ja jāfilmē jau paslimus video, lai noturētu vārdu ar šādu mārketinga triku, bet tas strādā. 😅” norāda Diāna.
Anete norāda, ka šāda šūmēšanās internetā ir tieši tas, kāpēc Didrihsoni “taisa teātri”.
Madara vērš uzmanību uz šādas attieksmes ietekmi uz bērniem: “Cik daudz riebīgu un tukšu cilvēku. Un tad “mēs” brīnamies, ka bērni kļūst tādi paši. Bet kāpēc gan ne — viņiem taču ir tik “lieliski” piemēri apkārt. Malači! 👏👌”
Arī Eduardam ir sava versija par notiekošo: “Taisnības labad — šis ieraksts viņiem palīdz. Slikta reklāma arī ir reklāma. Jebkura dalīšanās, komentārs utt., kas veltīts tam teātrim, dod to mērķi, ko viņi grib — uzmanību.”
Atsevišķā, bet līdzīgā publikācijā izteikusies arī Zane: “Zini, ko viņi vēl domā? Ka neviens neko nesaprot. ☺️ Lido viņi uz Guangzhou ar “Finnair” — caur HEL līdz Dohai, Katārā, un tad 8 stundas līdz CAN. Nav viņi AAE. Jo “Finnair” savas alianses ietvaros neveido nevienu savienojumu no AAE nekur. Dohā ielidojot, ir iespējams stopover, kuru izmantoja, lai uztaisītu bildi pie lidostas. Iespējams. 🙂 Bet no lidostas ārā bez pasēm iziet nevarēja. Ja lido ar QR, viņi nomainītu lidojumu aizmirsto dokumentu dēļ bez maksas. Forši uztaisīja no sekotājiem lohus!”
Arī pie šīs publikācijas komentāri nav tie patīkamākie.
“Viņa nekad nav izcēlusies ar gudrībām,” norāda Elīna.
Arī Madarai ir ko teikt: “Nu labi… lai pelna naudiņu, kā māk, bet personiski tās viņu reklāmas un krokodilu asaras kamerā vienkārši besī… Riebjas skatīties uz šīm rozā smadzenītēm…”