Starptautiskās lidostas &#8220;Rīga&#8221; teritorija.
Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorija.
Foto. LETA/Paula Čurkste

Drona dēļ ārkārtas situācija Rīgas lidostā; šodien apturēta lidmašīnu satiksme 0

LETA
20:35, 21. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Bažās par dronu Rīgas lidostas tuvumā otrdien uz neilgu laiku apturēta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, ziņo portāls “tv3.lv”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu
“Tā ir milzīga drosme vai neizmērojams stulbums?” Soctīklotāji reaģē uz Siliņas gatavību atkārtoti kandidēt uz premjeres amatu 3
Lasīt citas ziņas

Lidostā portālam apstiprināja, ka pēcpusdienā ar lidostas tehniskajiem līdzekļiem pamanīts iespējams drons ierobežojumu zonā – Gaviezes ielas rajonā.

Kā uzvēra lidostas pārstāve Laura Kukalova, pašā lidostas teritorijā “dronu nav un nav bijis.”
CITI ŠOBRĪD LASA
Vai no tā kas izdosies? Eiropa un Ukraina strādā pie īpaša kara izbeigšanas plāna
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
VIDEO. “Tie ir muļķi!” Mazgadīgie uzlauž kiosku; viņu mērķis bija viens un konkrēts

“Rīgas lidosta šodien plkst. 14.20 sniedza atbildīgajiem dienestiem informāciju par iespējamu bezpilota lidaparāta atrašanos lidojumu ierobežojumu zonā – Gaviezes ielas rajonā, kas tika pamanīts ar lidostas tehniskajiem līdzekļiem,” informēja Rīgas lidosta.

Pamatojoties uz šo informāciju, Latvijas Gaisa satiksme

pieņēma lēmumu uz neilgu laiku – aptuveni piecām minūtēm – aizturēt atsevišķu lidojumu pacelšanos un nosēšanos.

Valsts policija, kas devās uz iespējamo bezpilota lidaparāta atrašanās vietu, tā klātbūtni nekonstatēja, līdz ar to Rīgas lidosta turpināja darbu ierastā režīmā.

Iepriekš tuvumā pamanītie bezpilota lidaparāti ir ietekmējuši vairāku Eiropas pilsētu lidostu darbu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Briselē neko tādu nemanīju!” Latvieši priecājas par to, ka lidosta “Rīga” ir īpaši pacentusies
Lidosta gatava skolēnu brīvlaika trakumam – paplašina ilgtermiņa autostāvvietu P2
“Ryanair” no Rīgas atceļ septiņus ceļotāju iemīļotus ātro brīvdienu galamērķus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.