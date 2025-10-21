Drona dēļ ārkārtas situācija Rīgas lidostā; šodien apturēta lidmašīnu satiksme 0
Bažās par dronu Rīgas lidostas tuvumā otrdien uz neilgu laiku apturēta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, ziņo portāls “tv3.lv”.
Lidostā portālam apstiprināja, ka pēcpusdienā ar lidostas tehniskajiem līdzekļiem pamanīts iespējams drons ierobežojumu zonā – Gaviezes ielas rajonā.
“Rīgas lidosta šodien plkst. 14.20 sniedza atbildīgajiem dienestiem informāciju par iespējamu bezpilota lidaparāta atrašanos lidojumu ierobežojumu zonā – Gaviezes ielas rajonā, kas tika pamanīts ar lidostas tehniskajiem līdzekļiem,” informēja Rīgas lidosta.
Pamatojoties uz šo informāciju, Latvijas Gaisa satiksme
Valsts policija, kas devās uz iespējamo bezpilota lidaparāta atrašanās vietu, tā klātbūtni nekonstatēja, līdz ar to Rīgas lidosta turpināja darbu ierastā režīmā.
Iepriekš tuvumā pamanītie bezpilota lidaparāti ir ietekmējuši vairāku Eiropas pilsētu lidostu darbu.