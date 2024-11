Kāpēc arvien vairāk cilvēku izvēlas mainīt savu izskatu tieši Latvijā? Ķirurgs skaidro vietējās medicīnas priekšrocības Ieteikt







Vai zināji, ka Latvija aizvien biežāk kļūst par iecienītu galamērķi tiem, kas vēlas uzlabot savu izskatu? Arvien vairāk cilvēku no Lielbritānijas, Īrijas un Skandināvijas valstīm izvēlas Latviju, lai veiktu plastiskās operācijas. Kāpēc tieši Latvija? Atbildi uz šo jautājumu meklējām sarunā ar plastikas ķirurgu Kārli Vērdiņu.

Kvalitāte par pievilcīgu cenu

“Mūsu ir klasiskie medicīniskie tūristi ir no Lielbritānijas. Tas ir tāpēc, ka mums tur ir daudz mūsējie, kas Latvijas medicīnas pakalpojumus iesaka saviem draugiem. Tad briti zina, ka, lūk, tur ir labi speciālisti,” kā vienu no medicīnas tūrisma virzieniem skaidro Vērdiņš. Viņš uzsver, ka Latvijā piedāvātā kvalitāte neatpaliek no Rietumeiropas, bet cenas ir daudz pievilcīgākas. Turklāt, pateicoties lielajam pacientu skaitam, Latvijas ķirurgi ir ieguvuši plašu pieredzi, kas ļauj veikt operācijas vēl kvalitatīvāk. Lielākā daļā medicīnas tūristu Latvijā ierodas no Lielbritānijas, Īrijas un Sakndināvijas.

Ātrāka piekļuve procedūrām

Vēl viens iemesls, kāpēc ārzemnieki izvēlas Latviju, ir iespēja ātrāk tikt pie vēlamās procedūras. Skandināvijas valstīs, piemēram, svara samazināšanas operācijas ir valsts apmaksātas, bet uz tām ir ilgi jāgaida: “Skandināvi paši gatavi apmaksāt, bet nav gatavi gaidīt ļoti garās rindās, kas ir pašu valstī,” atzīmē ķirurgs. Latvijā rindas uz plastiskajām operācijām ir daudz īsākas, ļaujot pacientiem ātrāk sasniegt vēlamo rezultātu.

Kas ir īpaši svarīgi, daudzi pacienti no ārzemēm spēj daļēji vai pilnībā segt savas izmaksas, izmantojot savu veselības apdrošināšanu. “Ir gadījumi, kur apdrošinātāji sedz operācijas izmaksas, bet pirms tam lūdz nofilmēt operācijas gaitu,” stāsta Vērdiņš.