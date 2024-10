Rīgas mērs Ķirsis: Rīgā, iespējams, ir vislabākais ūdens Eiropā! Ieteikt







Rīdzinieki var būt mierīgi – mērs apgalvo, ka gaiss un ūdens galvaspilsētā ir labas kvalitātes. “Rīgā, iespējams, ir vislabākais ūdens Eiropā,” tā, runājot par Rīgas pilsētvidi un veselību, TV24 raidījumā “Dr.Apinis” teica Rīgas pilsētas mērs Vilnis Ķirsis (JV).

“Rīga ir ne tikai zaļa, bet arī zila, jo mums ir arī 450 km ūdens mala,” tā mērs. Izņēmums gaisa kvalitātes piesārņojuma ziņā, protams, esot pilsētas centrs, kura cēloņi, kā zināms, ir lielais automašīnu skaits un arī apkure. Tiesa, šis jautājums esot valdības un Rīgas domes dienas kārtībā.

“Ministru kabinets ir tapinājis noteikumus, kuros teikts, ka Rīgai no 2027.gada jāievieš normas, lai risinātu gaisa piesārņojuma jautājumus. Diezgan liels malkas apkures īpatsvars ir arī Āgenskalns un Čiekurkalns, bet citādi Rīga ir gana zaļa.”

Savukārt, runājot par ūdens kvalitāti, pilsētas mērs ar optimismu stāsta, ka Rīgā, iespējams, ir vislabākais ūdens Eiropā un to droši var dzert no krāna. “Viss ir atkarīgs no tā, kā ūdens nonāk līdz dzīvoklim. Ja ūdens visu laiku ir kustīgs un jo lielāks ir ūdens patēriņš, jo sistēmā ir labāks ūdens. Jo mazāk to izmantojam, jo vairāk veidojas nogulsnes.”